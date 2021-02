El bebé, bisnieto de la reina Isabel II, será el octavo en línea al trono británico, después de su hermano mayor, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, señala The Associated Press.

Meghan Markle inició juicio sobre violación de la privacidad

La duquesa de 39 años, antes conocida como Meghan Markle, demandó a la editora Associated Newspapers por violación de la privacidad y violación de derechos de autor por cinco artículos publicados en febrero de 2019.

Dichos artículos fueron publicados en el Mail on Sunday y el sitio de internet MailOnline, en los que se incluyeron grandes fragmentos de una carta para su padre, Thomas Markle, informó The Associated Press.

El juez del Tribunal Supremo Mark Warby dictaminó que la editora abusó de información privada de la duquesa.

¿La esposa del príncipe Harry ganó el caso?

Dijo que la duquesa “tenía una expectativa razonable de que el contenido de la carta se mantuviera privado. Los artículos del Mail interfirieron con esa expectativa razonable”, según The Associated Press.

Associated Newspapers refutó la alegación. Este juicio habría sido uno de los casos civiles más importantes en años en Londres, pero en unas audiencias el mes pasado, los abogados de la duquesa pidieron un juicio “sumario” para resolver el caso sin la necesidad de ir a juicio.

El juez aceptó y dijo que la publicación de la carta privada de Meghan “fue manifiestamente excesiva y por consiguiente ilegal”. “No hay prospecto de que se alcance una decisión diferente después de un juicio”, declaró.

Archivado como: Meghan Markle embarazo