Mientras vive la cuarentena por coronavirus en Los Ángeles, el príncipe Harry admite que “echa de menos” su vida anterior.

“[El príncipe] extraña tener una estructura en su vida”, aseguró una fuente cercana a Harry.

Harry vive ahora junto a su esposa, Meghan Markle, y su pequeño hijo de un año, Archie, en Los Ángeles.

La pareja aun no ha logrado establecerse por su cuenta, pues viven en una mansión que les ‘prestó’ el comediante Tyler Perry.

“Este es un tiempo muy extraño para todos, pero creo que Harry extraña la estructura de su vida ahora mismo. Él no tiene amigos en Los Ángeles como Meghan y no tiene trabajo”, explicó la fuente a Vanity Fair.

Al parecer, el príncipe Harry no anticipó que echaría de menos a su país, a su familia y amigos. Más aun cuando, debido a la cuarentena, han tenido que disminuir el ritmo que traían y que les permitía viajar y asistir a diversos compromisos sociales o laborales.

La persona cercana al príncipe indicó que en Inglaterra, él “tiene muchos amigos” y que “los extraña”, en especial a sus compañeros del ejército, reseñó People en Español.

También agregó que esta situación le habría permitido a Harry reconciliarse con su hermano William; pues se rumoraba que habían dejado de hablarse luego de que él se fuera hace un par de meses.

“En esa relación se han abierto heridas graves, pero las cosas se han compuesto y sé que él y William están en contacto”, dijo Katie Nicholl, periodista experta en realeza de Entertainment Weekly.

“Han estado realizando videoconferencias, han celebrado un montón de cumpleaños y creo que con el príncipe Carlos que no se sentía bien, eso realmente forzó a los hermanos a coger el teléfono y volver a ponerse en contacto”, explicó Nicholl.

Al retirarse de su puesto en la realeza, Harry también renunció a sus cargos de Capitán General de la Marina Real y Comandante Honorario de las Fuerzas Aéreas. Sin embargo, sigue siendo el organizador de los Juegos Invictus, una serie de actividades deportivas en favor de aquellos militares heridos o enfermos en combate.

As the nation was celebrating #VEDay, the Duke of Sussex took part in a special film to commemorate the bravery of veterans in various conflicts.#TheOneShow pic.twitter.com/BqbLnNjaOu

— BBC The One Show (@BBCTheOneShow) May 11, 2020