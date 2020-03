El Príncipe Carlos de Inglaterra ha dado positivo a la prueba del COVID-19.

El príncipe, de 71 años y heredero a la corona tiene coronavirus.

Guarda aislamiento en el palacio de Balmoral, su esposa Camila Parker Bowls ha dado negativo al mismo test.

Se reveló hoy que el Príncipe Carlos de Inglaterra ha dado positivo al test de COVID-19. El futuro rey, de 71 años, dio se aisló en Balmoral dos semanas después de reunirse con el príncipe Alberto de Mónaco, que tiene el virus mortal, según Daily Mail.

La esposa del príncipe heredero de Inglaterra también se hizo el test pero dio negativo a la prueba.

El Príncipe de Gales se encuentra en autoaislamiento en el castillo de Balmoral en Escocia con la duquesa de Cornualles.

El príncipe Carlos se ha enfermado solo quince días después de encontrarse con el príncipe Alberto de Mónaco, afectado por el coronavirus, que dio positivo solo nueve días después de haberse sentado frente al Príncipe de Gales en un evento de WaterAid en Londres.

🔴 ÚLTIMA HORA | Carlos de Inglaterra, heredero de la corona británica, positivo en coronavirus https://t.co/b2d2w9LqFu pic.twitter.com/17Rb93XHDp — Cadena SER (@La_SER) March 25, 2020

Hace unos días que un miembro del personal del Palacio de Buckingham dio positivo por coronavirus.

Un portavoz de Clarence House dijo: “El Príncipe de Gales ha dado positivo por Coronavirus. Muestra síntomas leves, pero, por lo demás, se mantiene en buen estado de salud y ha estado trabajando desde casa durante los últimos días, como de costumbre”.

“La duquesa de Cornwall también se ha sometido al test, pero no tiene el virus. De acuerdo con los consejos médicos y gubernamentales, el Príncipe y la Duquesa ahora se autoaislan en casa en Escocia”.

El portavoz dijo que era imposible decir cómo y dónde se contagió debido a la gran cantidad de compromisos públicos que ha llevado a cabo en las “últimas semanas”.

El COVID-19 hasta ahora ha matado a 422 personas en el Reino Unido.

Príncipe Carlos coronavirus

