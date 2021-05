“Cualquier persona que tenga información sobre la identidad de la mujer que aparece en los comunicados de prensa anteriores debe comunicarse con GBI. Las sugerencias se pueden enviar llamando al 1-800-597-TIPS (8477), en línea… o descargando la aplicación móvil See Something, Send Something”, concluye el comunicado.

Esposo de Rossana Delgado desconoce avances del caso

En conversación con los medios de comunicación hispanos de Atlanta y en medio de una transmisión EN VIVO a través de la cuenta de MundoHispánico, el viudo de Rossana Delgado expresó que la información que hasta ahora tiene del caso es porque lo ha escuchado en los medios de comunicación.

“No me quieren decir nada, lo poco que veo es porque lo he visto en las noticias, a mí no me quieren dar ningún tipo de respuesta”, dijo Yhony Castro devastado mientras sostenía el frasco con las cenizas de su esposa dentro, luego de culminar la misa por su eterno descanso.