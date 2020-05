Princesa María Galitzine muere repentinamente por un aneurisma cardíaco

La princesa María Galitzine muere repentinamente a sus 31 años por un aneurisma cardíaco.

La joven era hija del príncipe Piotr Galitzine, un aristócrata ruso, y la archiduquesa María Anna de Austria; y era descendiente del último emperador de Austria, Carlos I.

Nació el 11 de mayo de 1988 en la ciudad de Luxemburgo, por lo que apenas tenía 31 años.

A pesar de su corta edad, sufrió un aneurisma cardíaco que le arrebató repentinamente la vida.

Austrian Princess Maria Galitzine has sadly died at age 31 leaving behind her husband Rishi Hoop Singh and their two-year-old son Maxim https://t.co/4LDGvaGM3t

— HOLA! USA (@USAHOLA) May 14, 2020