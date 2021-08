Cuando por fin las aguas se habían calmado para la familia real británica, un nuevo escándalo surgió y de la persona más inesperada, puesto que desde que comenzó su relación con una de las afamadas princesas, no volvió a aparecer con una imagen negativa ante los medios de comunicación, pero su buena racha venció cuando unas polémicas imágenes salieron a la luz.

Hace un par de días circuló en medios de espectáculo y en redes sociales, las polémicas imágenes del yerno del príncipe Andrés, Jack Brooksbank, el esposo de du hija, la princesa Eugenia, fruto de su amor con la popular ‘Fergie’, donde se ve al joven de 35 años disfrutar de una tarde veraniega en Capri, Italia, pero ese no fue el problema. El problema real, fue cuando se le vio acompañado de tres hermosas modelos, mientras su esposa estaba en casa cuidando a su pequeño hijo de cinco meses.

Los escándalos no dejan atrás a la familia real, ni con la salida de Meghan y Harry, la casi expulsión del príncipe Andrés, el odio de las personas por Camila Parker cada vez que vuelve a resurgir la imagen de la princesa Diana, ni mucho menos con la imagen de enamorados que protagonizan Kate y William, puesto que parece que cada vez que las cosas marchan bien y con calma, algo lo entorpece.

Princesa Eugenia polémicas fotografías: No piensen mal, él se encontraba “trabajando”

Y es que los medios de comunicación enloquecieron, cuando hace un par de días se difundieron en la primera plana del Daily Mail, las polémicas fotografías del esposo de la princesa tomándose un merecido descanso de su reciente paternidad, disfrutando de una tarde veraniega con amigas, mientras el sol estaba en todo su esplendor.

¡Pero no piensen mal! Él estaba en Capri por asuntos de negocios y desde el primer instante se mantuvo trabajando a más no poder, por lo que no le hizo gestos a un buen viaje en barco, mientras tomaba el sol en compañía de su socia de negocios y un par de amigas, que de alguna manera se deben de relacionar con la marca, puesto que si no… ¿Qué hacían ahí? Archivado como: Princesa Eugenia polémicas fotografías