En el video, se logra escuchar como el primo de Valentín Elizalde comentaba que él no se enfocaba en cosas que no tenían nada que ver con su música: “Nunca estoy viendo otras cosas, siempre estoy concentrado en lo mío y en lo que estoy haciendo, y que mi mente está enfocada solo en lo mío”.

No finalizando con estas declaraciones, en donde Tano Elizalde comentaba que se iba a casar con Gabriela Sabag, ex esposa de su primo Valentín Elizalde, el también ya cantante comentó que tanto él como Gaby se encontraban muy enamorados a pesar de todos estos años que han pasado:

Las opiniones se dividen

Un seguidore, sin miedo alguno comentó lo siguiente en la página de Instagram de @chicapicosa2: “Que corriente dan esos vatos, parece que no hay más mujeres, quedar con la esposa de su primo, según era su mano derecha ahora imaginate si no lo hubiera sido , yo se que ya no estaban juntos desde antes, pero eso no hacen los verdaderos hombres”.

Otra usuaria comentó que no tenía nada de malo, ya que Gabriela y El Gallo de Oro ya llevaban un bien tiempo separados: “¿¿¿Y que tiene??? Ella ya no era su esposa cuando lo mataron sumandole que era super ojo alegre y la engañó en su matrimonio”. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ