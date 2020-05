Vacuna china COVID-19. Los resultados de la primera fase de los ensayos clínicos de una candidata a vacuna en China demuestran que esta es segura, bien tolerada y capaz de generar una respuesta inmunológica contra el coronavirus SARS-CoV-2 en humanos.

El responsable de este ensayo clínico -la vacuna tiene que pasar tres fases- es el Instituto de Biotecnología de Pekín, en China, y sus resultados se publican en la revista científica The Lancet.

NEW Research—First human trial of #COVID19 vaccine finds it is safe and induces rapid immune response: finding from a dose-escalation, single-centre, open-label, non-randomised, phase 1 trial https://t.co/Cy9odHv5eF

Thread (1/3) pic.twitter.com/97mqMDoal8

— The Lancet (@TheLancet) May 22, 2020