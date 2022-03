Cabe resaltar que el cantante comentó que la boda se llevaría a cabo no solamente en un día, ya que harían maratón de festejo: “Vamos a festejar el bautizo de Matías de Jesús, nuestra boda religiosa y la nuestra segunda oportunidad de vida” , y lo están cumpliendo. (VIDEO)

El hermoso vestido brillante de la novia fue un tema de conversación muy detallado en los comentarios, pues es blanco, largo y muy brillante. Pero además de esto, varias personas notaron que le faltaba algo que a ninguna novia le debe de faltar nunca… Su ramo de rosas, el cual, tiene un significado muy importante, pues en la antigüedad se creía que estos funcionaban para protegerse de los malos espíritus, asegurar el cuidado del matrimonio. ¿Por qué crees que no lo llevaba?

Fanáticos notaron el detalle del ramo, y celebridades como Gustavo Adolfo y más estuvieron presentes…

Además de que los fans notaran el grave error en el ouftit de la novia, y dijeran cosas como: “¿Una novia sin ramo? es extraño”, “Que raro que no lleva ramo de flores”, “¿Es una reina o una novia, porque yo no le veo el ramo”. El cantante Emir advirtió a sus fans que la boda sería un evento a lo grande, y así es lo que se muestra en las imágenes que se han filtrado hasta el momento. Estamos seguros que la pareja después de dicho evento masivo, van a disfrutar de una gran luna de miel, aunque aún no se ha detallado en donde será.

En la gran celebración estuvieron mas de 200 personas, entre los que estuvieron Gustavo Adolfo Infante, Maxime Woodside y Ferdinando Valencia. El salón donde se llevó a cabo la celebración estuvo adornado de rosas blancas, arboles artificiales con velas y candiles.