Mi hijo es adolescente: ¿cómo platico con él de cosas importantes?

¿Relaciones sexuales en la adolescencia? descubre cómo abordarlas adecuadamente

5 consejos para tener “la charla” con tu hijo

Si tienes hijos, quizá una de las pláticas que más temes tener con ellos es la charla relacionada con el sexo y la primera relación sexual, pero debemos que reconocer que es una de las más importantes que vamos a tener y la que más impacto podría tener en su vida.

Si los jóvenes tienen una buena guía, pronto comprenderán la importancia y responsabilidad que conlleva tener relaciones sexuales, en especial si todavía son adolescentes y no comprenden del todo las implicaciones de vivir su sexualidad libremente.

1.- Consentimiento

La regla más importante que debe conocer tu hijo cuando se trata de relaciones sexuales se encierra en una palabra: consentimiento. Hazle saber que ‘No’ significa ‘No’, y que forzar esta actividad en otra persona no solo podría traerle problemas, sino que definitivamente afectaría a la otra persona. Enséñale que la paciencia es una virtud y que cuando llegue el momento deberá contar con su propia aprobación y la de su pareja, sobre todo en su primera relación sexual

2.-Protección

En la juventud se suele pensar que las consecuencias de nuestros actos son nulas, o que las malas experiencias son de los demás y nunca las nuestras. Sin embargo, esto es mentira, y no querrás que tu hijo pase por malas experiencias por no querer protegerse. Puedes llevarlo a las farmacias y mostrarle diversas marcas de preservativos que le ayudarán a protegerse a sí mismo y a su pareja y no solo en su primera relación sexual, sino en todas.