Confirman primera muerte por coronavirus en Georgia

La oficina del Gobernador de Georgia confirmó el primer caso de muerte por coronavirus en el estado.

Se trata de un paciente de 67 años a quien se le había detectado la enfermedad el pasado 7 de marzo.

Hasta el momento en el estado hay 12 casos confirmados de coronavirus y otros 19 presuntos.

La persona fallecida era un paciente de 67 años, quien habría muerto en el hospital WellStar Kenneston, de la ciudad de Marietta, donde habría sido ingresado luego de dar positivo con el coronavirus el pasado 7 de marzo.

En un comunicado hecho público, la oficina del gobernador Brian Kemp asegura que la persona tenía afecciones médicas subyacentes, lo cual habría incidido en el empeoramiento de la enfermedad.

“Marty, las chicas y yo estamos orando por la familia y los seres queridos de esta persona durante este momento increíblemente difícil”, dijo el gobernador Brian Kemp en la nota, según un reporte de WSB-TV.

Trump visita los CDC y envía mensaje de calma a estadounidenses ante COVID-19

El presidente Donald Trump visitó los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta, donde pidió a los estadounidenses mantener la calma ante el brote de coronavirus COVID-19 que ha afectado al país en los últimos días.

“Estamos haciendo un gran trabajo para contener la situación… y Estados Unidos está preparado”, dijo Trump tras hacer un recorrido por las instalaciones de los CDC, donde aplaudió los esfuerzos de la institución y su promesa de tener una vacuna para el nuevo virus en tres meses.

El mandatario llegó a Atlanta luego de haber promulgado un plan de respuesta de 8.300 millones de dólares que aprobó el Congreso para hacer frente al coronavirus que, según dijo el propio Trump, ha matado a 14 personas y ha infectado a 240 personas en todo el país.

“Todo el mundo que quiera hacerse una prueba (del COVID-19), puede hacerlo ahora”, dijo el presidente luego de que las autoridades de los CDC garantizaran que tendrán disponible para la semana que viene unos cuatro millones de juegos de prueba para que sean distribuidos a los estados de la nación.