Evelyn Beltrán, novia de Toni Costa lo pone en evidencia

¿Toni Costa ya tenía pareja antes de separarse de Adamari López?

-Se filtra la primera fotografía oficial de Toni Costa con su novia Aunque Adamari López nunca ha dado la razón específica del por qué decidió separarse definitivamente de su ex pareja, siempre se especuló que el bailarín le habría sido infiel y aunque en un principio se dijo que con supuestos hombres, ahora una foto de Toni Costa con su novia, hace pensar si el español ya tendría amorío con Evelyn Beltrán, desde antes de finiquitar su relación con la conductora de ‘Hoy Día’. A través de la página de YouTube de ‘Chisme no Like‘, programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, los periodistas mostraron varias evidencias de la novia de Toni Costa, de nombre Evelyn Beltrán, alias ‘La Bichota’, quien ya sin pudor admite que tiene una relación con el ex de Adamari López, entre ellas, la primera fotografía cenando juntos. Evelyn Beltrán, alias ‘La Bichota’, es la novia de Toni Costa La primera evidencia de la relación de Toni Costa con su novia, fue que Evelyn Beltrán hizo una transmisión en vivo por Instagram y rápidamente los comentarios se hicieron presentes cuestionándola sobre su noviazgo con el ex de Adamari López y ella ni dudó en responder: “¿Estás con Toni Costa”, cuestiona una persona en un comentario, pero como ella va manejando, su amiga lo lee y Evelyn Beltrán responde: “Cállate güey, eso no, él está en su casa”, contesta con una sonrisa que la delata en su relación con el ex de Adamari López, pero las dudas fueron resueltas después.

Novia de Toni Costa ¿vende cosas que no son de calidad? Antes de mostrar la fotografía de la famosa cena en que se agarran de la mano, por parte de ‘Chisme no Like’, se dijo que Evelyn Beltrán estaría con toda la intención de hacerse famosa y está vendiendo accesorios y bolsas ‘de dudosa procedencia’, pues aseguran que son de imitación de marcas muy famosas: “Si veniste a hacerte famosa ‘Welcome to the industry’, bienvenida mi amor, ahora te vamos a sacar los trapitos solos porque así es la farándula… ¿a qué se dedica ‘La Bichota’, qué es de su vida? Hemos encontrado cosas un poco fuertes que no las podríamos decir porque serían golpes bajos, pero aparentemente, vendería carteras, chinas, las vende como si fuera buenísimas y son chafas… estas carteras parecen que no son lo que uno creen que son…”, aseguró Javier Ceriani, quien precisó que muchas amigas de Evelyn Beltrán le contaron eso.

La primera foto oficial de Toni Costa con su novia Chisme no Like también retomó una imagen de una misteriosa cena de varias personas, donde sale Evelyn Beltrán ‘La Bichota’, junto a Toni Costa muy sonrientes y agarrados de la mano, lo que la confirma como su novia, sin embargo ¿sería cierto que su relación ya estaba desde que él era pareja de Adamari López? No se tiene certeza, pues aparentemente la chica conocería al ex de la boricua en una clase de zumba, supuestamente cuando ya estaban separados. La página de YouTube ‘Karol Tamiko’, fue la encargada de revelar la foto y en ella se pueden ver a 6 personas en un restaurante, todos con la playera negra de ‘Zumba’ de la clase de Toni Costa quien sale muy sonriente con un gorra y a su lado su novia Evelyn Beltrán, muy feliz agarrándole la mano.

¿La foto de Toni Costa con su novia la vio Adamari López y se ardió contestando? A raíz de que salió a la luz, la evidencia de que Toni Costa tiene novia y se llama Evelyn Beltrán alias ‘La Bichota’, resultó por demás evidente que esa imagen llegó a los ojos de Adamari López quien sin ningún filtro, dedicó un impactante video con palabras ‘descalabrando’ a su ex pareja, quien ‘se le cayó del pedestal’. “Hola mi gente linda ¿Les ha pasado?…”, escribió en la descripción de su video Adamari López haciendo un TikTok con un claro mensaje ¿para Toni Costa y su novia? Las palabras quedarían para él: “Cuando se cae la persona que tenías en un pedestal”, mientras ella actúa con una taza de café viendo caer por la ventana a alguien… Todo eso, a unos días de que hubieran cerrado su ciclo de amor bailando su emblemático tango en el reality show de Telemundo.

Adamari López sigue mandando indirectas ante lo que está viviendo ¿Una indirecta para su ex? Mientras que la conductora puertorriqueña Adamari López presume cuerpazo en el programa Así se baila, luciendo un entallado y minivestido, la supuesta nueva novia de su ex pareja, el bailarín español Toni Costa presume dedicatoria en redes sociales, ¿Qué está pasando en este nuevo ‘triángulo amoroso’? Fue hace unos meses atrás cuando Adamari López mediante sus redes sociales anuncio de manera oficial que ella y su ya ex pareja Toni Costa habían finalizado su relación de casi 10 años, afirmando que el único propósito que tendrían de ahora en adelante era el cuidado de su hija de 6 años Alaia Costa, quien es para ellos “la luz de su vida”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DONDE SE PRESENTAN LAS IMÁGENES DE TONI COSTA Y SU NOVIA (A partir del minuto 1:25:00)

El sorprendente cambio físico de Adamari López tras su separación Tras esto, y a pesar de los innumerables rumores de una presunte reconciliación, las cosas han tomado un giro bastante radical desde su separación, una de las más obvias y notorias fue el sorprendente cambio físico que experimentó la también actriz Adamari López, luciendo más delgada y joven que nunca. Y es que a pesar de que Adamari siempre fue una mujer sumamente hermosa, llevando sus 50 años con orgullo, muchos usuarios en redes sociales se han mostrado bastante sorprendidos por este impactante cambio, asegurando inclusive que luce igual a su estaba de juventud, cuando se encontraba haciendo telenovelas en México. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ADAMARI LÓPEZ CON ¿INDIRECTA A TONI COSTA?

Es a través de redes sociales en donde la querida chaparrita presume este impactante cambio físico, luciendo entallados vestidos los cuales hacen acentuar aun más su delgada figura y su curvilíneo cuerpo. Un claro ejemplo sucedió hace apenas unos días, cuando Adamari López presumió un entallado vestido durante el programa 'Así se baila' Mediante su cuenta oficial de Instagram, la querida conductora posteó varias fotografías de ella luciendo un mini vestido color negro con motitas en color blanco, mientras que un tremendo escote en forma de corazón se pronunciaba en su pecho, haciendo que le diera un toque más sexy al atuendo.

Seguidores no dejan de sorprenderse con el impactante cambio físico de la puertorriqueña En las fotografías, las cuales ya cuentan con más de 115 mil me gusta y un sinfín de reacciones, Adamari López lucía cada vez más hermosa y jovial, acompañando su atuendo con tremendos aretes en color plata y un labial rojo el cual resaltaba en todos los sentidos, junto a unos tacones color negro. Estas fotografías desataron un sinfín de comentarios al respecto en donde sus más de 4 millones de seguidores destacaron lo hermosa que la conductora de 'Hoy Día' se veía: "Que muñeca tan hermosa", "Te queda muy bien ese vestido", "Wow, guapísima mi Ada, unas piernas muy sexys", "Que preciosa eres", "Hermosísima, este look te queda al punto", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.

¿La nueva novia de Toni Costa ya le manda dedicatorias al ex de Adamari López? Cabe destacar que muchos atribuyen este sorprendente cambio físico a la separación que tuvo con el bailarín Toni Costa, quien dicho sea de paso tampoco la esta pasando nada mal, ya que hace unos meses atrás se ha dicho que el español ya tiene una nueva conquista, una mujer que presuntamente conoció en sus clases de baile. Esta presunta mujer, de la cual aún no se confirma su romance, se llama Evelyn Beltrán, una influencer que es conocida como "La Bichota", llevando el nombre de la clásica canción de la cantante colombiana Karol G, quien a pesar de que no ha comentado aún nada sobre el ex de Adamari, muchos afirman que la mujer "ya le manda mensajes de dedicatoria a Toni Costa". PUEDES VER EL VIDEO DE ADA LUCIENDO ESPECTACULAR AQUÍ

La presunta dedicatoria que la nueva novia de Toni Costa le escribió al ex de la conductora Mediante la cuenta del programa de Chisme No Like, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, rescataron la supuesta dedicatoria que la presunta nueva novia de Toni Costa le mandó al bailarín español, argumentando "que lo que es para ti" llegará porque en algún punto de tu vida "te encontrará". En dicho mensaje, el cual fue publicado a través de sus historias en Instagram, Evelyn Beltrán publicó lo siguiente, acompañado con un corazón negro: "Lo que es para ti, te encuentra", ¿Será que este escrito es una dedicatoria para el ex de Adamari López, Toni Costa? ¿O es una simple coincidencia?