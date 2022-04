Primera foto Cristiano Ronaldo. El pasado lunes fue cuando la superestrella en conjunto con su pareja, la modelo española Georgina Rodríguez, dio a conocer el sentible fallecimiento de uno de sus bebés, tras esto Cristiano Ronaldo se ausentó en el enfrentamiento del Manchester United vs Liverpool , desde su anuncio no se había visto públicamente.

Cristiano Ronaldo estuvo ausente ante la derrota de su equipo, juego en donde quedó un marcador de 4-0 otorgando la victoria a Liverpool este martes por la noche, pero a pesar de no estar presente recibió numerosas muestras de solidaridad por parte de de los jugadores y sus grandes seguidores así como de sus rivales.

Captan por primera vez a la superestrella luego de anunciar la muerte de su hijo

Por su parte, la agencia de The Associated Press compartió que un coro de “Viva Ronaldo” resonó, emitido por los hinchas del United. Luego, los aficionados de Liverpool rindieron también su homenaje. Entonaron “You’ll Never Walk Alone”, el himno del club y aplaudieron. “Así debería ser exactamente el fútbol. Toda la rivalidad quedó de lado en ese momento”, dijo el técnico de Liverpool, Jürgen Klopp.

Luego de eso fue que lograron capturar la primer fotografía de Cristiano Ronaldo al trasladarse a su base de entrenamiento este miércoles tras la muerte de uno de sus bebitos recién nacidos. Se le vio en la parte trasera de un vehículo, dejando a la vista de muchos la imagen del futbolista luego de su gran ausencia. Archivado como: Primera foto Cristiano Ronaldo.