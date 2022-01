Una primera cita puede ser una de las interacciones sociales más difíciles y dolorosas de la historia. Pocas cosas se comparan con la presión de lo que es hacer una prueba de entrevista para un trabajo, por no hablar de una segunda cita en el horizonte. Por otro lado, pocas cosas se comparan con la emoción y la sensación de las mariposas en tu estómago cuando te das cuenta de cómo es en realidad el tipo. Si has experimentado varias malas primeras citas o si has estado fuera de eso por un tiempo, tenemos algunos consejos sobre citas para salvarte de ti misma.

Antes de llegar a la cita , tienes que tener seguridad ante todo. Nunca queden de ver en su casa-departamento. Tampoco es una buena idea que te vaya a buscar a tu casa. A todas nos gusta la caballerosidad pero si el llega a saber donde vives, ya no tendrás un escondite por si las cosas salen mal. Aquí están algunas que no debes de hacer en una cita.

No hables de tu ex

Ya sea positivo o negativo, hablar de tu ex manda un mal mensaje a los posibles candidatos. En pocas palabras, parecerá que aún no lo has superado.

No juzgues por la apariencia en la primera cita

Si camina con mocasines sin calcetines, y el vello facial está terrible, o tiene alguna otra característica física que te desanima, no asumas que no es digno para ti. Llega a conocer su personalidad y concéntrate en mejorar su look después.