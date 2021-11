El primer ministro de Irak, Mustafa Al-Kadhimi, escapó ileso de un intento de asesinato el domingo.

Un dron cargado de explosivos atacó la residencia del primer ministro en Bagdad, informó el ejército del país.

Siete guardias de seguridad de al-Kadhimi resultaron heridos en el ataque.

El primer ministro de Irak, Mustafa Al-Kadhimi, escapó ileso de un intento de asesinato el domingo después de que un dron cargado de explosivos atacara su residencia en Bagdad, informó el ejército del país. Al-Kadhimi publicó en Twitter momentos después del ataque y pidió “calma y moderación de todos”: “Gracias a Dios, estoy bien y entre mi gente”, tuiteó en su cuenta oficial.

Siete guardias de seguridad de al-Kadhimi resultaron heridos en el ataque con dos drones armados, el cual tuvo lugar en la Zona Verde fortificada de Bagdad, señalaron dos funcionarios iraquíes a The Associated Press. Los funcionarios solicitaron el anonimato porque no estaban autorizados a hacer declaraciones oficiales.

Primer ministro de Irak escapó ileso

El atentado representa un incidente grave en medio de las tensiones que estallaron a raíz de la negativa de las milicias respaldadas por Irán de aceptar los resultados de las elecciones parlamentarias del mes pasado. “Los cohetes de la traición no quebrantarán ni un ápice la firmeza y determinación de las heroicas fuerzas de seguridad”, dijo el primer ministro poco después del ataque en un tuit. Ver VIDEO.

“Me encuentro bien y entre mi pueblo. Gracias a Dios”. En un comunicado, el gobierno indicó que el dron trató de impactar la residencia del primer ministro, de quien dijo resultó “ileso y se encuentra bien”. Los residentes de Bagdad escucharon una explosión, seguida de disparos hechos desde la Zona Verde, donde se encuentran las embajadas extranjeras y oficinas de gobierno de Irak.