Primer día de Primaria: 7 consejos para que tu hijo lo disfrute

Cómo dejar a tu hijo en la escuela y no sufrir en el intento

Primer día de primaria: ¿cómo hacer que mi hijo lo disfrute?

7 consejos para hacer de este día una experiencia agradable

Se acerca el primer día de clases, y es momento de empezar a preparar todo lo necesario para que tu hijo asista a su primer día de escuela. Es natural que ambos sientan algo de nervios, pero es importante que sepas cómo manejarlos y tomes ciertas medidas para que esta experiencia sea agradable para los dos.

Aquí te presentamos 7 consejos para que tu hijo disfrute su primer día de clase en primaria ¡no te los puedes perder!

Conoce al maestro y la escuela

La mayoría de las escuelas destinan un día en especial para conocer a los maestros antes de que los niños entren a la escuela; esto es con la finalidad de que se vayan familiarizando con la persona con la que pasarán una buena parte del día. Cuando los niños ubican quién es su maestro, tienen un punto de referencia y seguridad en medio de todo lo desconocido que puede llegar a representar la escuela. Además, el recorrido en el auto le permitirá identificar la ruta y el tiempo aproximado que tardará en llegar a la escuela, lo que le permitirá administrar sus emociones y poder llegar a la escuela con el mejor de los ánimos.

Organiza la mochila y la ropa con un día de anticipación

La organización es la base de un día ordenado. Lo ideal es que la noche anterior tu hijo ya tenga lista la mochila y la ropa que usará al día siguiente, así no despertará con la presión de buscar su ropa o de generar ansiedad si ésta no llega a estar bien presentada. Mantener la mochila en orden también le dará una motivación extra para llegar a la escuela, pues así sabrá dónde está todo lo que necesita y no se estresará por no encontrar las cosas.

Prepárale un lunch especial

Un lunch original, alegre y nutritivo hará feliz a tu hijo, y lo motivará a llegar a la hora del descanso con más ánimos. Incluye frutas, vegetales y snacks que le permitan terminar el día escolar con mucha energía.

Platiquen todo el tiempo

Tu hijo tal vez sea pequeño, pero seguramente entenderá todo lo que tú le digas con respecto a la escuela. Trata de que la comunicación con él sea constante y adecuada, y que él sepa que te puede confiar todo lo que ve, escucha y aprende en la escuela. Una vez que tengas el horario exacto de clases, explícale cómo será el transcurso del día y qué hará en cada momento; esto le generará confianza y disminuirá considerablemente el estrés que pueda llegar a sentir por no saber que hará durante el día.