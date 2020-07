Primer caso de peste en humanos en Colorado después de 5 años.

Después de conocerse el caso de la ardilla infectada, se revela el primer caso en humanos.

La persona infectada tuvo contacto con ardillas.

El Departamento de Salud Pública de Colorado confirmó el primer caso en humanos de la peste desde 2015 a principios de este verano. El infectado estuvo en contacto con ardillas infectadas de peste.

No fue un caso de peste bubónica (la que provoca llagas), sino de peste septicémica (en la sangre), que no es contagiosa. El paciente se recuperó y, hasta el momento, no se han reportado más casos.

Sin embargo, los funcionarios de salud, aunque dijeron que es normal que la peste aparezca en esta época del año, pidieron precaución a los residentes. El Departamento de Salud Pública de Colorado emitió una advertencia al respecto.

“La peste ha estado presente en Colorado desde, al menos, la década de 1940, y casos en roedores salvajes en Colorado se informan la mayoría de los años”, dijo la Dra. Jennifer House, veterinaria de salud pública de Colorado, en el comunicado. “Si bien vemos la mayor actividad de la peste durante el verano, la enfermedad se puede encontrar en los roedores durante todo el año y, a veces, se extiende a otras especies de vida silvestre, así como a los gatos y perros domésticos”.

De hecho, se han encontrado 558 casos de la peste en animales en Colorado desde 2005, y de esos, la mayoría de casos se encontró en roedores.

¿Y qué pasa con los humanos?

Desde 2005 ha habido 21 casos humanos de la peste en Colorado, después no hubo ninguno más hasta principios de este verano con el caso resportado.

El Departamento de Salud emitió una advertencia a principios de esta semana después de conocerse el caso de una ardilla que dio positivo a la peste bubónica en el condado de Jefferson en lo que se describe como “un aumento de la actividad de la peste reportada”.

La ardilla infectada se encontró en la ciudad de Morrison, al suroeste de Denver, pero este año también se han encontrado casos en animales en áreas de acceso limitado de los condados de Adams y Broomfield.

“La peste es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Yersinia pestis y puede ser contraída por humanos y animales domésticos si no se toman las precauciones adecuadas”, dijo el Departamento de Salud Pública del Condado de Jefferson.

Los funcionarios de salud aseguran que, siempre que se tomen las precauciones adecuadas, el riesgo de contraer la peste es “extremadamente bajo”.

Recomendaciones para prevenir la peste bubónica en EEUU de Salud Pública en el Condado de Jefferson