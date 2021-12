López-Gatell defendió que “cerrar fronteras y bloquear personas o bienes, no son medidas útiles para contener las variantes” y aseguró que México cuenta con un protocolo para identificar casos de covid-19 de personas provenientes de otros países, de acuerdo con la agencia Efe.

México, que acumula 3,9 millones de contagios confirmados y 294.700 muertos, la cuarta cifra más alta del mundo, no ha aplicado confinamientos obligatorios ni cierres de fronteras durante la pandemia de covid-19. De sus 126 millones de habitantes, 77,4 millones tienen al menos una dosis y 65 millones han recibido el esquema completo.

El primer caso de la variante ómicron en Estados Unidos se identificó este miércoles en California en un individuo que regresó al país procedente de Sudáfrica el 22 de noviembre. Mientras que las autoridades del estado de Minnesota identificaron el jueves un preocupante caso de ómicron puesto que se trata de una persona que no había viajado fuera del país.

“Podemos garantizar que ómicron terminará siendo una de las variables predominantes en el mundo, desde luego puede incluir a México, démoslo por hecho, igual que llegará a los demás países. No se ha comprobado que sea más virulenta o provoque enfermedad grave y no escapa la respuesta inmune ni postinfecciosa, ni postvacunas”, aseguró López-Gatell el pasado 30 de noviembre.

¿Qué pasa con las vacunas en México?

En su resolución, la SCJN deberá definir si la difusión de los datos ponen o no en peligro los intereses del país. “Se concede la suspensión de la resolución recurrida para el efecto de que en tanto este alto tribunal no resuelva el fondo del asunto, no se cumpla ni se haga cumplir la resolución emitida por el órgano garante en el expediente RRA 11144/21, en cuanto a divulgar la información cuya publicación, a juicio del recurrente, pone en peligro la seguridad nacional”, señala el acuerdo de la Corte.

El caso derivó de la petición de un ciudadano sobre los lotes que se han recibido en México de la vacuna de cada farmacéutica, así como “dónde se aplicaron, precisando los números, cuántas dosis tiene cada lote, dónde fueron administradas, si ya fueron administradas, así como en qué almacén y estado se encuentran” aquellas que todavía no se aplican. Al respecto, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó un recurso de revisión en materia de seguridad nacional.