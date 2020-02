Cuatros personas sospechosas con el virus, sólo una dio positivo con el coronavirus en San Diego.

El Centro Médico de la Universidad de California en San Diego, Hillcrest, atiende este caso.

Autoridades de salud decretan estado de emergencia para obtener recursos para prepararse ante posibles brotes del Coronavirus.

La ciudad San Diego de California está en alerta permanente tras confirmarse un primer caso de Coronavirus, por lo que las autoridades de salud de los Estados Unidos siguen reforzando los protocolos de seguridad en los principales aeropuertos del país para detectar posibles portadores procedentes de China.

Recientemente, el Centro Médico de la Universidad de California en San Diego, Hillcrest, informó que cuatros personas, de los cuales hay un menor de edad, presentaron tos y fiebre, luego de arribar a tierras estadounidenses a través de la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Miramar.

Los pacientes fueron intervenidos de manera inmediata y puestos en cuarentena federal en el centro de salud, como medida preventiva para evitar una posible propagación del mortal coronavirus.

Foto/ Captura Mundo Hispánico

Este tipo de infección respiratoria ya ha matado, según cifras regionales, a 780 personas en la población de Wuhan, lugar donde se activó esta epidemia que atemoriza al mundo.

El pasado lunes, el Centro Médico de la Universidad de California en San Diego, Hillcrest, avisó, a través de un comunicado, que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) había confirmado el primer caso de Coronavirus, en San Diego, tras practicarles a los enfermos exámenes médicos adicionales.

De las cuatro personas que arribaron a los Estados Unidos, evacuados de Wuhan la semana pasada, sólo una de ellas, presenta el virus en su cuerpo.

Este es el primer caso de Coronavirus que se registra en la zona fronteriza de California, mientras que en todo Estados Unidos se reportan 13 portadores con la infección respiratoria.

La persona contagiada con la infección se encuentra bajo supervisión médica y en condición de aislamiento en el Centro Médico de UC San Diego en Hillcrest.

Sospechan de otro pasajero con el virus

Luego de confirmarse el primer caso de Coronavirus en los Estados Unidos, otro individuo se detectó con los síntomas de la infección que se encontraba en la base de Miramar.

El Centro Médico de la Universidad de California en San Diego, Hillcrest, informó que se trata de un paciente adicional, quien en los actuales momentos se encuentra bajo evaluación médica.

Foto/ Captura Mundo Hispánico

Por otra parte, la institución médica detalló que la condición de salud de los pacientes es estable y que requieren fondos federales para prepararse ante la presencia del virus.

Por lo tanto, ha declarado estado de emergencia para prepararse financieramente contra otros contagios.

No hay contagio de persona a persona

Una de las formas de contagio de este tipo de Coronavirus es de persona a persona.

Según el Departamento de Salud Pública de California aseguró que hasta lo momentos no evidencia e este tipo de contagio.

Sin embargo, las autoridades de salud están aplicando los correctivos necesarios para atacar la presencia del virus para mantener protegidos los residentes de California.

Foto/ Captura Mundo Hispánico

De igual manera, dijo que el primer caso de Coronavirus en San Diego no significa un riesgo para los habitantes del Condado de Santa Clara.

Los estados con casos positivos de la infección son; Arizona, California, Illinois, Massachusetts, Washington y Wisconsin.

