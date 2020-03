Coronavirus inmigrantes ICE. Las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Estados Unidos (ICE, por su siglas en inglés) informaron que uno de los inmigrantes que fue detenido dio positivo a la prueba del coronavirus (Covid-19), él se encuentra en una cárcel del condado de Bergen, Hackensack, Nueva Jersey y actualmente fue aislado como marca el protocolo de sanidad emitido por la Organización Mundial de la Salud.

A través de un corto comunicado por medio de las redes sociales, las autoridades del ICE informaron de la situación en Twitter @ICEgov de manera textual: “Detenido en ICE da positivo por COVID-19 en la Cárcel del Condado de Bergen”. Esta información fue replicada en otros portales de internet como el de Grupo Fórmula.

De acuerdo a Grupo Fórmula el hombre contagiado de coronavirus es de nacionalidad mexicana y tiene 31 años de edad, de manera textual fuentes del ICE dijeron: “El acceso a las instalaciones se suspendió hasta que haya más información”.

Una de las medidas que se aplicaron a raíz del coronavirus en centros de detención del ICE de Estados Unidos es que de manera momentánea se prohíben las visitas de familiares a las cárceles.

Por otro lado, desde un centro de detención para inmigrantes en Washington, el estado con el mayor número de fallecidos por COVID-19, la mexicana Norma López dice a EFE que tiene miedo de sufrir un contagio del coronavirus después de que algunas de sus compañeras fueran trasladadas por problemas médicos y sus celdas clausuradas y desinfectadas.

La inmigrante decidió compartir desde su encierro el temor que se vive en el Centro de Detención del Noroeste (NWDC) en Tacoma, Washington, de que el coronavirus afecte a este lugar y desate una emergencia sanitaria mayor a la que se vive afuera de esta cárcel.

En una conversación telefónica con EFE, López contó que el martes una de sus compañeras, que ya estaba enferma y recluida en una celda individual, fue sacada del área visiblemente enferma. “Vinieron y la sacaron de emergencia; se la llevó el sargento con la boca tapada”, explicó.

El nerviosismo por la posible llegada del virus al centro en Estados Unidos ya lleva varias semanas, a raíz de que otra migrante que también estaba enferma tuviera también problemas médicos.

“Sacaron a otra, que tienen en observación, con máscara y toda la ropa, y se la llevaron y los oficiales andaban limpiando los cuartos con mascarilla, y colocaron un papel para que la gente no se acercara”, cuenta.

López hace parte del grupo de mayor riesgo de mortalidad del coronavirus (Covid-19). La inmigrante oriunda del estado mexicano de Sonora tiene 65 años y varias condiciones médicas que la hacen vulnerable.

“Aquí (en el centro de detención) me enfermé del corazón; mi corazón primero camina muy rápido y después camina muy despacio”, explica la mexicana, quien va a cumplir tres años de reclusión en este lugar tras llegar el 28 de abril del 2017.

Advierte que, aunque le están dando medicina, lo que la mantiene enferma es el estrés y la depresión del encierro en la cárcel. Incluso intentó suicidarse.

“Me tomé noventa pastillas y me llevaron a la emergencia”, relata López, quien espera que el Noveno Circuito de Apelaciones detenga su deportación tras 48 años de vivir en Estados Unidos.

A su condición se suma el temor por el virus, del que se enteró por las noticias. También la tiene abrumada la poca información que recibe de las autoridades del centro, donde solo colocaron un aviso de lavarse bien las manos.

Actualmente la mexicana dice que se siente mal, y que duerme en un cuarto abierto con otras detenidas. “Me siento un poco decaída, con un poco de resfriado y calentura”, afirma.

First ICE detainee tests positive for #coronavirus.

A 31-year-old Mexican national at the Bergen County Jail in Hackensack, New Jersey is the first detainee to test positive for coronavirus in Immigration and Customs Enforcement custody, the agency announced Tuesday. pic.twitter.com/BSMM8YoT8Z

— Coronavirus Updates – Alexander Higgins (@kr3at) March 24, 2020