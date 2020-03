El exvicepresidente Joe Biden ganó el martes a Bernie Sanders las elecciones primarias en Florida e Illinois, tomando una significativa ventaja conforme se enfila a la nominación presidencial del Partido Demócrata en momentos en que el país se ve envuelto por las preocupaciones sobre el nuevo coronavirus.

La División de Elecciones del Departamento de Estado de Florida no está publicando resultados de las primarias, pero todos los datos no oficiales coinciden en que el exvcepresidente superó con creces a los otros dos aspirantes: Bernie Sanders y la congresista Tulsi Gabbard.

Según CNN, Biden cuenta con un 60.9 por ciento de los votos; Sanders, 22.7 por ciento, y Gabbard, 0.5 por ciento, y otros medios publican similares porcentajes.

BREAKING: Former Vice President Joe Biden will win the Florida Democratic primary, CNN projects #CNNelection https://t.co/dmLKjRNSKt pic.twitter.com/avXsxdqOmn

— CNN Politics (@CNNPolitics) March 18, 2020