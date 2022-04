“Le gustaba divertirse, era una buena muchacha, no hacía nada malo, alegre, positiva, siempre positiva, siempre sacaba el lado mejor de uno…”, son las palabras que se pueden ver del joven quien visiblemente afectado sostiene un letrero con el dibujo de la última foto de Debanhi parada en medio de la noche y con la palabra ‘Justicia’.

En un video compartido por una cuenta de TikTok, fragmento tomado de un noticiero local de Tv Azteca, se puede ver cómo un pretendiente de Debanhi se conmueve por lo sucedido a la chica de 18 años a quien él gustaba desde hace tiempo, aunque aseguró no salir con ella, pero visiblemente afectado demuestra que sentía cosas por la chica.

“¿Eras tú?”, cuestiona la reportera al jovencito quien no puede ocultar sus lágrimas y al quedarse mudo la mujer le preguntó: “¿Tú salías con Debanhi?”, para ahora sí romper el silencio y contestar llorando: “No, pero yo la pretendía”… Y la joven de Azteca con la voz quebrada al ver el dolor del chico responde: “Chicos les agradecemos estos minutos, sabemos que es muy difícil de contestar, estamos con ustedes”, finalizó la periodista.

El pretendiente de Debanhi provoca el llanto a todos

Los comentarios para el jovencito pretendiente de Debanhi no se hicieron esperar ante la dolorosa reacción del chico que gustaba de la víctima: “Ese chico era el primero en llegar al campamento de búsqueda, nunca faltó, yo estuve ahí y cuando llegaba el ya estaba ahí”, “Alguien más lloro de ver sus ojitos y el nudo en la garganta”, “cuando los ojos hablan la boca calla”, “se nota el dolor”, “Dios te de fuerzas mi niño se nota que sufres”.

“Se me hizo un nudo en la garganta”, “ese niño me da mucha ternura, pobre, se le nota el dolor”, “Agarrando su cartel sin poder hablar”, “esa misma cara tenía yo cuando perdí a mi mejor amigo, esos ojos que no se podían ni abrir”, “Cuando dieron la noticia de lo que pasó con ella, él estaba ahí y lloró mucho y en el funeral también se notaba que la amaba”, “su carita lo dice todo”, se puede leer.