El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti anunció que recortará 150 millones de dólares del presupuesto policial de la ciudad para redirigirlo a comunidades de color, reseñó The Daily Mail.

Garcetti prometió redirigir los fondos del presupuesto del Departamento de Policía de Los Ángeles hacia la salud y educación de la comunidad negra del condado.

El alcalde se arrodilló el miércoles por la tarde mientras oraba con los líderes religiosos en una protesta afuera de la sede de la policía ayer temprano. Sin embargo, más tarde en el día, cientos se reunieron frente a la casa del alcalde para manifestarse.

Durante una conferencia de prensa, Garcetti dijo que estaba “comprometido a hacer de este momento no solo un momento. Es hora de mover nuestra retórica hacia la acción para acabar con el racismo en nuestra ciudad”.

Además de la considerable redirección de fondos, Garcetti dijo a los periodistas que se les exigirá a los agentes que intervengan cuando vean un uso inapropiado de la fuerza y que denuncien la mala conducta en el futuro.

De igual forma, Garcetti indicó que un Departamento de Derechos Civiles y Humanos de Los Ángeles y una Oficina de Igualdad Racial estarán en funcionamiento porque “el racismo y los prejuicios nunca deben ser parte del trabajo policial”.

La presidenta del Concejo Municipal de Los Ángeles, Nury Martínez, tuiteó una copia completa de la moción propuesta por el alcalde.

“Hoy incluimos una moción para recortar fondos para el LAPD, ya que restablecimos nuestras prioridades a raíz del asesinato de #GeorgeFloyd y la llamada #BlackLivesMatter que todos apoyamos para poner fin al racismo”, se lee en el tuit.

“Este es solo un pequeño paso. No podemos hablar sobre el cambio, tenemos que ser el cambio”, indicó Martínez.

Miles de personas salieron a las calles de Los Ángeles en protestas pacíficas ayer, y pequeñas manifestaciones salpicaron otras ciudades de California.

Las autoridades renovaron los toques de queda nocturnos en la ciudad y otras áreas que han visto enfrentamientos con la policía y grupos de personas que destruyeron cientos de negocios.

El gobernador de California destaca los movimientos anteriores sobre la desigualdad

Cuando el gobernador de California, Gavin Newsom, se dirigió a las protestas por la brutalidad policial y la violencia que acompañó a su estado durante el fin de semana, declaró que durante demasiado tiempo los líderes estatales no habían abordado el racismo sistémico y pidió el fin del servicio de labios sin acción, de acuerdo con The Associated Press.

“Nuestras instituciones son responsables. Somos responsables en este momento”, dijo desde una iglesia en Sacramento.

Presionado el miércoles, dos días después, sobre cuáles serían esas acciones, Newsom señaló una letanía de políticas que su administración ya ha promulgado como evidencia de que los líderes estatales no son pasivos.

