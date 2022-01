Una tarea que puede tener un significativo impacto en la salud financiera de las personas es realizar un registro de todos los gastos no obligatorios que se realizan de forma semanal o mensual, ya que esto arrojará una cifra de gastos anuales que podrían destinarse al ahorro. Revisa tus estados de cuenta o recibos de compra para saber cuánto dinero has destinado a “gastos hormiga” como salidas, comida rápida, ropa o cafés en meses pasados, ¡la cantidad podría sorprenderte!

Para las personas que cuentan con un ingreso fijo mensual, este paso será más sencillo, ya que podrán registrar exactamente cuánto dinero entrará a sus cuentas y, así, tener una mejor idea de cómo podrán distribuirlo de acuerdo a sus gastos fijos. Para los trabajadores autónomos o aquellos que no reciben un pago mensual, lo ideal será realizar un estimado de ingresos y dividir dicha cantidad en 12, para tener una idea aproximada de los ingresos que se recibirán a lo largo del año.

Prepara una hoja de registro de gastos personalizada, y crea el hábito de tomarte unos minutos de tu día cada mes para escribir en ella todos los gastos que has realizado, ya que esto te dará un punto de partida para identificar los ajustes que puedes realizar. La hoja de registro de gastos necesitará registrar tus egresos en gastos como: pago de servicios (luz, agua, internet), pago de créditos o préstamos, mismos que podrás dividir en categorías de acuerdo a tus necesidades.

Si quieres ahorrar, la regla del 50/30/20 será, probablemente, tu mejor opción; se trata de un método para preparar un presupuesto mensual que te arroja las cantidades exactas de lo que has de destinar a tus ahorros y gastos necesarios. Esta regla consiste en dividir tus ingresos netos en los siguientes porcentajes: 50% para gastos fijos y obligatorios, 30% para cosas que desees comprar, aunque no las necesites, y, finalmente, 20% para el ahorro o pago de deudas.

Descarga apps y herramientas digitales

Otro gran aliado para el desarrollo de tu presupuesto anual será tu teléfono, ya que en él podrás descargar aplicaciones gratuitas o de paga con las herramientas necesarias para desglosar tus gastos de manera más sencilla. Apps como Mint, y HoneyDue son ideales para crear presupuestos de manera individual o en pareja, sin tener que pagar una suscripción anual que incremente tus gastos mensuales.

Cambia tu presupuesto cada mes

Recuerda que preparar un presupuesto implica cierta flexibilidad; si bien es cierto que se trata de optimizar tus recursos, estos probablemente no serán destinados a los mismos gastos cada mes. Si observas algún cambio en tu rutina diaria, o estás contemplando realizar un gasto importante en los próximos meses, no olvides ajustar las cantidades que has de gastar y ahorrar de acuerdo a tu hoja de registro.