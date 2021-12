Presunta hija de Vicente Fernández planea demandar a la familia del cantante

Afirma que nadie le permitió ver a su “padre”

¿Ahora busca que le den el dinero que dice merecer? “Esos buitres no me dejaron ver a mi padre” Presunta hija no reconocida de Vicente Fernández confiesa para el programa Chisme No Like que demandará a la familia de El Charro de Huentitán por no dejarla haber visto al cantante, y afirma que “peleará” por la herencia que le corresponde. Fue el pasado 12 de diciembre cuando se dio a conocer la lamentable muerte de uno de los principales exponentes de la música mexicana, Don Vicente Fernández, quien murió a los 81 años tras haber permanecido internado en un hospital de Guadalajara desde el mes de agosto. Mujer afirma que es hija de Vicente Fernández Tras esto, los ojos y oídos han estado muy cerca de toda la dinastía Fernández, esto ha radicado que se comience a destapar toda la verdad respecto a Don Chente, y un claro ejemplo es la supuesta hija de Vicente Fernández tuvo fuera del matrimonio, la cual, a palabras de ella, vendría siendo la primogénita. El nombre de la presunta hija de Vicente es Ana Lilia Aréchiga, quien afirma ser la primogénita de El Charro de Huentitán, y busca que ahora sus hermanastros le den parte de la herencia de el cantante que supuestamente le corresponde, e incluso parece indicar que interpondrá una demanda contra la familia del cantante.

Ana Lilia tomará acciones contra la familia de Vicente Fernández por no dejarla ver a “su padre” A través del programa ‘Chisme No Like’ el cual es conducido por los presentadores Elisa Beristain y Javier Ceriani, la presunta hija de Vicente Fernández mencionó que interpondrá una demanda contra la familia del Charro, todo esto después de que ellos no la dejaran ver a su padre. La mujer, Ana Lilia, comenta que ella es la primogénita del cantante y no Vicente Fernández Jr. la supuesta hija, argumenta que su madre y el cantante estuvieron en una relación de nueve meses, de los cuales, los últimos cuatro su madre ya estaba embarazada de ella.

¿Vicente Fernández sabía que tenía una hija no reconocida? El portal El Imparcial resalta como la mujer, la cual dice ser la presunta hija de Vicente Fernández, revela que su madre y El Charro terminaron su romance, y que esto provocó que el cantante ya no tuviera contacto ni con su madre y ni con ella, sin embargo argumenta que Vicente sí sabía de su existencia. Aréchiga contó que en una ocasión se le acercó a Vicente Fernández y le dijo que ella era su hija, tras esto, la mujer aseguró que a Don Chente se le llenaron los ojos de lágrimas y que le creyó, sin embargo no podía llegar a reconocerla como su hija porque en ese entonces estaba ya casado con Doña Cuquita y además ya tenía a sus hijos.

Afirma que con una prueba de ADN ella puede comprobar que es hija de Vicente Fernández Las cosas no terminaron ahí, ya que cuando los conductores y periodista de espectáculos, Elisa y Javier le cuestionaron a la presunta hija el porque no había recibido alguna alerta o porque la familia de Vicente Fernández no la habían demandado era porque ella tenía como probar que era su hija. Ana Lilia comentó que no hicieron ni la demandaron porque las leyes en México no eran iguales que en Estados Unidos, y que estaba segura de que si se practicaba una prueba de ADN iba a salir compatible, confirmando que ella era la hija de Vicente Fernández. Pero lo que nadie se esperaba es que ahora ella interpondrá una demanda en contra del mexicano.

¿Interpondrá una demanda en contra de la familia de Don Chente? Para finalizar, Ana Lilia, la mujer que dice ser la primera hija de Vicente Fernández, confesó que era muy probable que interpondrá una demanda en contra la familia del cantante, todo esto porque a palabras de ella, ninguno de la dinastía le permitió ver a su presunto padre. Y además busca que también se le dé lo que le corresponde como su presunta hija, afirmando que sus abogados ya están trabajando en ello: “Hay pruebas donde ellos no permitieron que mi padre me reconociera, pues que tome lo que se tenga que tomar. Y por orgullo y por bendición soy la única y la primera, me tiene que tocar algo a mí”, así lo rescató el portal El Imparcial.

Pide que le den el dinero que le corresponde como primogénita La presunta hija comentó que en un inicio ella no se había acercado para buscar algo económico, sin embargo había sido culpa de la familia de Charro quienes no le permitieron estar con Vicente Fernández: “No venía por eso, aclaro, yo quería ver a mi padre, pero por estos buitres, no llegué”, concluyó. Y es que cabe destacar que así fue, ya que en un inicio la mujer juraba que no iba a buscar nada monetario de esta situación. Ella argumentó que lo único que quería era pasar un tiempo con su supuesto padre, pero nunca se lo permitieron, al menos así lo rescata el portal ‘Contra peso ciudadano’. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

¿Qué fue lo que le arrebató la vida? La hija de Vicente reveló la causa de muerte de su padre En otro hilo de las cosas, una de sus hijas hizo una revelación sobre la salud de su padre. Y es que tras fuertes rumores de su muerte, finalmente este domingo 12 de diciembre se ha confirmado lo que todos temían: Vicente Fernández ha muerto. Así lo publicó la periodista de espectáculos Pati Chapoy, titular del programa Ventaneando, a través de un tuit en su cuenta oficial de Twitter. De acuerdo con la publicación de la cuenta oficial de Instagram del cantante, su muerte ocurrió este domingo 12 de diciembre, en punto de las 6:15 de la mañana: “En Paz Descanse Sr. Vicente Fernández. Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6:15 am. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando”.

Así fue como agravó el estado de salud del cantante mexicano más querido “El Señor Vicente Fernández en las últimas 12 horas presentó agudización de su estado de salud. Presenta mayor inflamación de sus vías respiratorias bajas e incremento del apoyo respiratorio. Se requirió sedación para mantener confort. Continúa manejo multidisciplinario. Su condición el día de hoy es crítica”, se lee en el comunicado compartido en sus redes sociales. Y en lo que parece confirmar el grave estado en el que se encontraba el intérprete de ‘Por tu maldito amor’ y ‘Lástima que seas ajena’, en este mismo comunicado se dice que el pronóstico es “muy reservado”: “Más que nunca, se agradece el apoyo y comprensión de este momento por el que pasa la familia Fernández”.

Alejandra hija del cantante revela la causa de la muerte Ante los medios de comunicación, Alejandra la hija de Vicente Fernández confirmó cual fue la causa de muerte de su padre, de acuerdo a lo que compartió el portal Los Ángeles, el interprete mexicano padecía del Síndrome de Guillain-Barré y su hija adoptiva fue quién confirmó que esa fue la razón del deceso del cantante. “Murió por una falla orgánica derivada de la enfermedad del Síndrome de Guillain-Barré”, comentó a Ventaneando la joven momentos después de su llegada al rancho ‘Los tres potrillos’ donde cientos de personas esperaban que los restos de Vicente Fernández arribaran al lugar donde fue velado, nada más y nada menos que en la Arena VFG.

Su salud se vio muy complicada debido al Síndrome de Guillain-Barré Alejandra, hija de Vicente Fernández comentó a los medios de comunicación que todo fue a causa de una falla orgánica derivada del síndrome, es una enfermedad rara en la que el sistema inmunitario del cuerpo ataca a las células nerviosas provocando que no respondan adecuadamente. Puede causar debilidad muscular y parálisis. Aunque los síntomas suelen desaparecer tras unas semanas, en algunos casos la enfermedad puede causar daños permanentes en los nervios y muy severos, cosa que ocurrió en la vida de don Vicente, pues después de que supuestamente tuvo una mejoría este síndrome volvió a tomar el mando y vino acabando con la persona de El Charro de Huentitán.