Bad Bunny decepciona a las mujeres latinas

El cantante se grabó en ropa interior

Las duras críticas le llovieron en Instagram

Usuarios de Instagram se burlan del cantante de trap, Bad Bunny por el tamaño de su miembro viril, luego de que éste se grabara con su celular, bailando en boxer en un baño.

El programa Suelta la Sopa publicó en su cuenta de Instagram un video en el que aparece Bad Bunny frente al espejo de un baño bailando en ropa interior. Al inicio de la grabación, el cantante hace un ‘closs off’ en su cámara de celular hacia sus partes privadas y muestra todo.

En la publicación de Suelta la Sopa se puede leer: “#BadBunny enciende las redes frente al espejo”; sin embargo, algunos usuarios cuestionaron: Con eso qué va estar incendiando?

Fue así que comenzaron las burlas contra Bad Bunny: “Mecha corta”, “Creo que no ha de servir en la cama el pobre”, “Jajajaja ni fósforo”, “Como dicen en mi rancho, ‘para esas miserias con la que tengo en la casa basta y sobra'”, “Es que ni buenos movimientos eróticos tiene. No provoca pero nada de nada”, “Quiere mostrar lo que no tiene”, “Pobre, Diosito se olvidó de él a la hora de repartir”.

La mayoría de los comentarios fueron publicado por las mujeres, quienes quedaron totalmente decepcionadas con el miembro virial de Bad Bunny”Lo tiene pequeño”, “Sin Esperanza de que lo mueva Bien porque hasta baila malo es…”, “Sí, qué decepción, chiquis”, “Chispitín”, “No sean así, hombre!!. lo que pasa es que se tomo la chiquitolina antes del video”, “Déjame ir por la lupa”, “Eso ni hará cosquillas… Jajajaja”, “Que asco de video ja. No me inspira ni un mal pensamiento Que va a alegrar eso,ni un mal pensamiento inspira”.

A pesar de las críticas, algunos varones defendieron al cantante, afirmando que “no importa el tamaño, lo importantes es satisfacer”, incluso, una usuaria criticó las publicaciones en contra del cantante: “Esas chicas que dicen que no tiene nada y que no enciende nada, todo bien? Mujeres que no exigen respeto y muestran su lado más vulgar y vomito no sean doble moral”.

Sin embargo, Bad Bunny no solo fue criticado por el tamaño de su miembro, ninguna mujer le perdonó que no tuviera las axilas rasuradas: “Y las axilas para cuándo? y todo eso pelo”, “Poco sexy y con las axilas peludas”, “Qué horrible esos pelos en las axilas, ya no se usa eso”, “No se depila el sobaco, pero sí se pinta las uñas”.

No todos los comentarios estuvieron enfocados a sus axilas o su miembros, algunos usuarios de Instagram consideraron que el video de Bad Bonny era de mal gusto: “No soy de mucho comentar cosas negativas de nadie, pero este hombre se pasa de ridículo”, “Hasta dónde llegan por ganar publicidad que pena. Él como que no es muy cabal de la cabeza”.

A pesar de los cientos de comentarios negativos, algunos ‘fans’ apoyaron al cantante: “Jajajaa amo como vive la vida con esa alegría, como si fuera el ultimo día de su vida se lo goza tanto, bravo Benito!! Esa es su esencia, uno debe ser como es no buscar caerle buena los demás, cada quien tiene su estilo, tiene su flow”.