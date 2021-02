“Esto es para Lucina, me lo dio Lety Trejo y Nohemí me dieron este dinero, y yo se lo entrego a usted porque Lucina está por allá encerrada en su casa y mejor para que usted se lo entregue”, se le podía escuchar decir.

“Usted no lo hace con el corazón, sino para presumir”. Critican a la mamá de Jenni Rivera, la señora Rosa por grabarse mientras regalaba dinero a los más necesitados en las calles de México , pues sus seguidores apuntan que no se necesita ‘publicitar’ para hacerlo.

Rápidamente diversos comentarios comenzaron a llegar al video en donde la señora Rosa, madre de Jenni Rivera se graba mientras regalaba dinero en un Tijuana, en donde seguidores no parecen haber tomado estas acciones muy bien:

Una seguidora escribió: “Señora Rosa, recuerde que la mano derecha no debe de saber lo que hace la izquierda, las donaciones y ayudas se hacen en silencio, solo usted y Dios”

A lo que otra seguidora le responde: “Completamente de acuerdo contigo, más que ayuda eso parece publicidad y de muy mal gusto, solo para exhibirlo en redes sociales”.

Una usuaria salió en defensa de la mamá de Jenni Rivera, argumentando que la señora Rosa se grabó mientras regalaba dinero como prueba de que en verdad dio lo que se donó: “Tienen que leer el post de la señora Rosa, lo hace para que la gente que le da el dinero y cosas vea que ella lo entregó”.

Sin embargo, eso no impidió que sus seguidores siguieran atacándola, a tal grado de que en definitiva afirmaran que ella era una presumida: “Lo que da la mano derecha no tiene porque saberlo la izquierda, usted no lo hace con el corazón, sino para presumir”.

Mientras que otra usuaria la llamó coda: “Dele más dinero no sea coda”.

Archivado como: Señora Rosa regalaba dinero