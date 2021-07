“No hay nada mejor que ayudar a los tuyos de la mejor manera, si no ¿para qué?”, fue otro de los mensajes que el polémico cantautor publicó Natanael Cano antes de prepararse para acudir a una colonia pobre de Hermosillo, Sonora, de donde es originario el mexicano.

En el video recopilado por ‘Univisión Famosos’, la gente opinó de la acción: “Si va hacer una obra no tiene el por qué publicarlo. primero publicar lo que va hacer y después regalarlo”, “Es triste cuando lo hacen por publicidad”, “Necesita publicidad. Eso es”, “Que buena acción de este muchacho de compartir con los que necesitan siempre que compartes el universo te regresará más, lástima que no anduve por ahi!!!”.

El cantante de ‘corridos tumbados’, dijo que fue mero desinterés su acción regalando dinero con la gente: “Les quería decir que nosotros no tenemos malas intenciones con esto, nosotros somos buenas personas, somos gente que hacemos las cosas como tienen que ser, siempre rectas no tengo ningún problema con nadie, tengo la conciencia tranquila, en conclusión esto se hizo como se tenía que hacer”, finalizó.

“Todo salió perfecto, reportándome aquí con ustedes, leyendo los comentarios buenos y negativos, pero igual esto no lo hicimos para obtener una reacción de ustedes si es positiva o mala, esto se hizo… fue mi decisión grabar… no sé, mucha gente puede ayudar sin grabar pero en este caso yo quise grabarlo, lo hice de todo corazón…”, aseguró Natanael Cano.

¿La gente creyó su explicación?

La explicación de Natanael Cano fue ‘tomada’ por ‘Suelta la Sopa’ en su Instagram y las opiniones se vivieron: “Lo menos que importa si graba o no graba lo importante es que ese dinero le sirvió a otras personas para cubrir algo de sus necesidades, el que juzga seguro que cuando se le acerca una persona de la calle para pedirle comida brinca para la acera del frente para no tropezarse con ellos”, “Ay dejen a la gente que regale y grabe, total hay otros que solo para criticar sirven y no ayudan en nada”.

“Está bien no te justifiques si tienes repartirlo que la gente lo necesita así se hace porque hay quien tiene más que tú y no dan ni los buenos días”, “Los que van a criticar es porque no han vivido pobreza! Me parece perfecto para que el mundo mire que hay gente con con mucha necesidades económicas!”, “Por mi está bien, cada quien hace con su dinero lo que quiere y eso que hizo habla bien de él”, opinaron varias personas. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE NATANAEL CANO EXPLICANDO SU ACCIÓN DE REGALAR DINERO