Clarissa Molina y su selfie en el espejo

“Mirror selfie. Desde que empecé hacer ejercicios temprano en la mañana mi cuerpo ha tenido un cambio muy positivo! Dale que tu también puedes, si yo puedo tu puedes!”, escribió la presentadora en una imagen donde luce un diminuto bikini con flores dibujadas.

Pero alguien más no quiso quedar de lado y se lució con las palabras que le dedicó: “Muy linda chica y está espectacular, este virus a ti te puso más bonita por que no hay ninguna excusa para estar siempre bien, con uno mismo, hacer mucho ejercicio. dietas, por que yo siempre digo me cuido por mí, no por que la gente me mire y tu Clarissa te cuidas por ti misma, eres bella”. Archivado como Clarissa Molina bikini El Gordo y la Flaca