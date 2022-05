Según el programa, el Departamento de Educación podrá contar los períodos de pago de préstamos anteriores que habrían sido rechazados según el marco original del PSLF. Es posible que los prestatarios no tengan que hacer nada adicional además de enviar formularios de certificación de empleo del PSLF que confirmen las fechas de empleo calificado del prestatario. Para hacerlo puede acceder a través de este enlace .

Sin embargo, el Departamento de Educación aseguró que algunos prestatarios con préstamos estudiantiles más antiguos deberán realizar pasos adicionales para poder optar por la cancelación de los préstamos estudiantiles en EEUU. “Si tiene préstamos del Programa Federal de Préstamos para la Educación Familiar (FFEL), Préstamos Federales Perkins u otros tipos de préstamos federales para estudiantes que no sean Préstamos directos (por ejemplo, los de programas de préstamos más antiguos, como los Préstamos para estudiantes con seguro federal [FISL] o Préstamos para Estudiantes de la Defensa Nacional [NDSL]), debe consolidar esos préstamos en el programa de Préstamos Directos antes del 31 de octubre de 2022”, indicó el Departamento de Educación.

¿Cancelarán la deuda de los préstamos estudiantes de EEUU?

“Estoy considerando lidiar con alguna reducción de la deuda”, dijo Biden a los periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en abril de 2022. Los comentarios se produjeron días después de que Biden tuviera una reunión privada con legisladores demócratas que lo presionaron sobre el tema.

Uno de los legisladores, el Rep. Tony Cardenas, D-Calif., dijo después que Biden reveló que estaba explorando la posibilidad. Sin embargo, Biden informó en sus comentarios de abril que no iría tan lejos como quieren algunos activistas, diciendo que no se estaba considerando la condonación de la deuda de 50,000 dólares. No dio un número de lo que estaba considerando.