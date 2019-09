Préstamos del día de Pago: La estafa más grande que sufren los hispanos

Página

1 de 3

De acuerdo con la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, en inglés) Hay más establecimientos de préstamos del día de pago (15,766 en 36 Estados) que establecimientos de comida rápida McDonald’s (14,350 en todo EE. UU). Datos del 2015.

En Texas, se puede cobrar un 661% de interés.

El 76% de estos locales se encuentran en barrios de Anaheim, Riverside, Los Ángeles y San Bernardino, donde, la población latina conforma más del 50% de la población.

Los préstamos del día de pago se pueden categorizar como una trampa que se enmascara como “dinero fácil” cuando en realidad, estos terminan siendo una jaqueca para decenas de hispanos/latinos que viven en EE.UU.

Petra Torres es una tatarabuela de 82 años de edad que se encarga de su marido que sufre de Alzheimer. entre los dos, cobran una pensión de $1,915 dólares; tan solo de alquiler pagan $900 dólares, añadiendo gastos de facturas, víveres, y la medicina de su esposo.

La deuda de la tatarabuela empezó tres años atrás, cuando solicitó 300 dólares para pagar unos gastos, posteriormente, pidió $4,300 con el fin de ayudar a su nieta (que vive en México), después, adquirió otros préstamos para pagar la deuda anterior.

La investigación realizada por Telemundo nos informa que, durante la visita a casa de Petra, ella explica: “Lo tratan muy bien a uno. Y como los papeles que me dieron a firmar estaban en inglés, entonces no pregunté cuánto interés me iban a cobrar”. Después de notar que el dinero alcanzaba menos, fue a preguntar a la compañía prestadora y al parecer, ellos le estaban cobrando el 116% de interés. Petra tomó la decisión de para de pagar las dos deudas pendientes, ignora llamadas de la compañía que reclama el pago de los 5,000 dólares: “Es un robo que le hacen a uno por tonto, pero no tengo para pagar. Que me lleven a corte o que pase lo que tenga que pasar”.

Los préstamos del día de pago son populares por su instantaneidad. Para solicitarlos solo necesitas tu tarjeta de identificación, una cuenta bancaria de cheques con saldo positivo y los dos últimos comprobantes de salario. Después de retirar la cantidad prestada (más intereses), se cobra cada quincena- el día de pago. Los intereses pueden variar, y pueden llegar a ser altísimos… las asociaciones de consumidores las denominan: “préstamos depredadores” o “préstamos abusivos”.

La directora de legislación del Centro de Consumidores comenta: “Tenemos el caso de una persona que tomó un préstamo de $2,500 dólares y al final tuvo que pagar $18,000”.

En Florida, se puede cobrar un límite de 304% de interés; en Illinois, el 404%; en California, el 460% y en Texas, puede llegar hasta 661%.