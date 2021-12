En términos financieros, se conoce como préstamo a la suma de dinero que una institución financiera le otorga a una persona con la condición de consolidar el pago en un plazo determinado.

Para esto, el prestamista pone diferentes condiciones, entre las que destaca el pago de una tasa de interés que puede variar de acuerdo al tipo de préstamo, el puntaje de crédito del beneficiario y al tiempo en el que se pagará la cantidad solicitada ¡Conoce 10 cosas que necesitas saber antes de solicitar un préstamo!

Tipos de préstamos, intereses y requisitos:

Antes de solicitar un préstamo, debes de conocer cuáles son los tipos de créditos a los que puedes tener acceso de acuerdo a tu condición financiera o a los bienes que desees acceder. A continuación, podrás conocer cinco los cinco tipos principales de préstamos; estos suelen ser los más solicitados entre la población adulta debido a la necesidad de los bienes o servicios a los que permiten acceder:

Préstamos garantizados

En primer lugar, debes saber que, al solicitar un préstamo, cuentas con opciones que se ajusten a tus necesidades; una de ellas es acceder a un préstamo garantizado, el cual exige al beneficiario dar como aval un bien. Esto se debe a que las instituciones financieras tienen la misión de reducir el porcentaje de pérdidas, y una manera de hacerlo es asegurando que la cantidad prestada sea saldada de una u otra forma. Al hacer esto, tendrás más posibilidades de recibir un crédito, en especial si tu puntaje de crédito no es óptimo.

Préstamos no garantizados

Si tu situación financiera ha mostrado una estabilidad en años anteriores, lo más seguro es que no tengas problema en recibir un crédito por la cantidad que requieras a corto plazo. Los préstamos no garantizados no requieren que el beneficiario otorgue algún tipo de aval o bien; en estos casos, las instituciones financieras aprueban los préstamos de acuerdo a datos como el historial crediticio.