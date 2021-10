“Yo siempre me despido de mi familia”, dice el Canelo Álvarez a Jorge Ramos ¿piensa en la muerte?

“Vas a hacerlo feliz, uno no piensa en eso (la muerte), pero yo siempre me despido de mi familia, porque uno no sabe si va a bajar o no (del ring)”, dijo ‘Canelo’ Álvarez muy tranquilo sobre sus momentos previos a las peleas, pero Jorge Ramos insistió en que era un ritual fuerte antes de boxear.

“Al final de cuentas lo que les digo es que no se preocupen porque voy a morir feliz, porque es lo que amo”, contestó asegurando que no le teme a la muerte arriba del cuadrilátero, pero sí le preocuparía lo que suceda con su hija y su esposa si le llegara a pasar algo y dejarlas solas.