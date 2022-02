El mensaje fue claro: no habrá rendición. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, apareció en un nuevo video este sábado 26 de febrero y aseguró que no abandonarán sus armas ni evacuarán, al contrario, aseguró que mantendrán la batalla para defender su nación de los invasores rusos.

“Necesito munición, no que me lleven”: presidente ucraniano

A pesar de que las fuerzas rusas se acercan al centro de Kiev, el presidente ucraniano rechazó una oferta de Estados Unidos para ser evacuado de la ciudad. “La lucha está aquí; necesito munición, no que me lleven”, manifestó el mandatario, según Associated Press, que habló con un alto funcionario de inteligencia, indicó el reporte de Fox News.

Tras la invasión en Ucrania, el ataque de tropas militares rusas ha dejado 198 muertos, entre ellos varios niños, y más de mil heridos hasta este sábado 26 de febrero, mientras que la Casa Blanca le ha pedido 6,400 millones de dólares al Congreso para enviar ayuda a ese país en crisis.