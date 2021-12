Joe Biden confiesa estar enfermo y despeja sospechas (VIDEO)

La lesión fue descubierta por el equipo médico durante el reconocimiento rutinario al que se sometió la semana pasada al practicarle una colonoscopia, según el informe hecho público por el médico del presidente, el doctor Kevin C. O’Connor. Se trata, según este informe, de “un adenoma tubular, que es una lesión benigna de crecimiento lento, pero se cree que es precanceroso”, aunque no se requieren más acciones por el momento.

Los espectadores y reporteros escucharon la voz de Biden ronca y comenzó la preocupación por su salud, según relata el diario The Sun. De inmediato, miles de personas que veían cómo el presidente daba su informe, comenzaron a preguntarse que es lo que sucedía con el demócrata.

Ante la preocupación que causó su tono de voz y su tos, el presidente respondió y descartó de inmediato las sospechas. “Estoy bien. Tengo una prueba todos los días, una prueba de COVID, verificando todas las hebras”, dijo el mandatario de acuerdo con el diario The Sun.

El mandatario también confesó por qué se enfermó. “Lo que tengo es un nieto de un año y medio que tenía un resfriado al que le gusta besar a su papá. Y me ha estado besando, de todos modos, es solo un resfriado “, dijo el presidente justificando sus síntomas.

Biden transfirió brevemente el poder a Kamala Harris

Biden transfirió brevemente el pasado viernes su cargo a la vicepresidenta Kamala Harris para que pudiera someterse al reconocimiento médico, lo que la convirtió en la primera mujer en ocupar el poder presidencial en la historia de Estados Unidos.

La lesión, un adenoma tubular, era similar al que le fue extraído en 2008, escribió el doctor Kevin C. O’Connor, médico del presidente, en un reporte publicado el miércoles por la Casa Blanca. Se recomiendan controles rutinarios. De acuerdo con el doctor de Biden, el presidente muestra algunos síntomas de envejecimiento, informó The Associated Press.