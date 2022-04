Según medios de comunicación, las cifras que se han dado a conocer pueden aun no ser exactas y esperan que se actualicen con el paso de las horas. Emmanuel Macron es el primer presidente reelecto en 20 años, desde Jacques Chirac en 2002. Dio un motivo discurso tras darse a conocer los resultados de las votaciones, le agradeció al pueblo francés.

Presidente Emmanuel Macron: Se llevo más de la mitad de los votos

Los franceses salieron a decidir el futuro del país la mañana del domingo, decidirían si Emmanuel Macron seguía siendo su gobernante o la candidata Marine Le Pen se sentaría en la silla presidencial. Para suerte de los que están en contra de la ultraderecha francesa, Macron se llevó un total del 58% de los votos.

De acuerdo con Associated Press, las cifras aun no son claras, pues los votos no se han terminado de contar y pueden tener una gran diferencia cuando el 100% de los votos de los ciudadanos franceses sean analizado, pero ya es un hecho que Emmanuel seguirá siendo el presidente más joven de su nación.