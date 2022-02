También participó en películas

La serie Servidor del pueblo se estrenó el 16 de noviembre de 2015 y en ella Volodymyr Zelensky interpretó a Vasyl Petrovych Holoborodko. El actual presidente de Ucrania también participó en películas como”Love in the big city, Office romance. Our time”, Rzhevsky contra Napoleón, Love in Vegas y 8 new dates.

Zelensky fue elegido como presidente de Ucrania el 21 de abril de 2019, y evitó la continuación del mandato de Petró Poroshenko, pero fue hasta el 20 de mayo de 2019 que juramentó. Ahora Volodymyr es una pieza fundamental, pues Vladímir Putin ordenó una operación militar por tierra, aire y mar contra Ucrania, pero el problema no es reciente, de hecho, durante los últimos tres meses la tensión aumentó de forma considerable.