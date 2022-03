Zelensky estalló contra Biden

¿Le tienen miedo a un conflicto con Rusia?

El presidente ucraniano envió duro mensaje

Presidente de Ucrania lanza fuerte acusación para Biden. En medio de la guerra desatada en Ucrania, Volodímir Zelensky ‘estalló’ contra el mandatario estadounidense Joe Biden y lanzó un fuerte mensaje debido a un ‘problema’ con aviones que ha solicitado el presidente ucraniano.

“Escucha: ¡Tenemos una guerra! No tenemos tiempo para todas estas señales. ¡Esto no es ping pong! ¡Esto se trata de vidas humanas! Pedimos una vez más: resolverlo más rápido. No transfiera la responsabilidad. Envíanos aviones”, dijo el mandatario.

El presidente de Ucrania ‘explota’ contra el gobierno de Biden

Recientemente, el gobierno de Polonia puso “disposición del gobierno de los Estados Unidos de América” aviones para respaldar a Ucrania. “Existe una decisión oficial de Polonia de transferir los aviones a la base relevante: la base estadounidense”, dijo el presidente ucraniano de acuerdo con el Daily Mail.

“También tenemos confirmación, todos lo hemos oído, de que se ha llegado al acuerdo entre la parte estadounidense y Polonia… Pero al mismo tiempo, escuchamos que la propuesta de Polonia es supuestamente infundada”. apuntó Zelensky en un claro intento de presionar al gobierno de los Estados Unidos.