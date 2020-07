Presidenta de Bolivia coronavirus. La gobernante interina informó en un video en Twitter que se contagió del nuevo coronavirus

Jeanine Áñez dijo que se aislará y continuará con sus funciones en medio de un repunte de casos en el país andino

“Me siento bien, me siento fuerte”, dijo la mandataria

Presidenta de Bolivia coronavirus. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, informó el jueves que se contagió del nuevo coronavirus y aseguró que se aislará y continuará con sus funciones en medio de un repunte de los casos en el país.

“Me siento bien, me siento fuerte, voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento”, dijo la mandataria a través de un video en su cuenta de Twitter.

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020

Áñez, de 53 años, es la tercera mandataria en contagiarse con la enfermedad en Latinoamérica. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lo dio a conocer recientemente y el mes pasado el gobernante de Honduras, Juan Orlando Hernández, también.

El fin de semana se reportó que tres ministros dieron positivo. Entre ellos su colaborador más cercano, el ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, quien está internado en el hospital por una complicación en los síntomas. El lunes la ministra de Salud, Eidy Roca, también reportó que se infectó con la enfermedad.

Áñez, explicó que hizo una prueba por las sospechas y dio positivo. También mencionó que 14 días estará en aislamiento hasta que se le tome otra muestra.

Desde el viernes la mandataria trabajó desde la residencia presidencial en La Paz. En la víspera incluso llevó un acto publico con un video grabado.

Según el último reporte del Ministerio de Salud, informó que hubo un nuevo repunte con 1,439 casos en un día con lo que el acumulado llega a 42,984 contagios y 1,577 decesos.

Santa Cruz, al oriente de Bolivia es la más castigada seguido de Beni, la región de la mandataria. Además de La Paz y Cochabamba, en esta última se protagonizaron escenas de fallecidos en las calles y ataúdes en los domicilios esperando días en ser levantados ante el colapso de los servicios funerarios y de los hospitales exclusivos que atienden la enfermedad.

Áñez, quien también es candidata a las elecciones presidenciales del 6 de septiembre, recibió mensajes de solidaridad de los otros postulantes, entre ellos, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), quien publicó en su cuenta de Twitter que le desea una “pronta y completa recuperación”.

La gobernante asumió su cargo el pasado 12 de noviembre después de un conflicto político social por las fallidas elecciones de octubre ante la renuncia del expresidente Evo Morales, quien luego se fue asilado a México. Poco después se fue a Argentina, desde donde dirige la campaña de su partido político.

