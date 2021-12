El rapero asesinado ¿ya presentía su muerte?

Murió tras ser apuñalado en un festival

Tenia solo 28 años y fue asesinado en Los Ángeles ¿Ya presentía su muerte? El rapero de nombre artístico Drakeo the Ruler es brutalmente asesinado por un grupo de personas al ser apuñalado con un cuchillo y horas después se revela el último mensaje que el estadounidense dejó ante de morir, provocando que muchos afirman ya advertía su muerte. Actualmente, los festivales han estado dando bastante de qué hablar, y es que tras la muerte de varios espectadores durante la presentación del rapero Travis Scott, esto luego de que los asistentes del Astroworld se comenzara a empujar, causando la muerte de más de 10 personas y 300 personas heridas, provocando que el festival fuera interrumpido. La muerte del rapero asesinado tras apuñalada Con este lamentable acontecimiento ocurrido en Estados Unidos, las cosas no parecen terminar ahí, ya que ahora el portal The Sun U.S. dio a conocer otra tragedia, se trata ahora de la muerte del rapero estadounidense Drakeo the Ruler, quien falleció después de ser apuñalado en un festival. De acuerdo con el periódico estadounidense, el cantante, cuyo nombre real es Darrel Caldwell, murió a los 28 años después de que un grupo de personas lo atacaran con un cuchillo, apuñalándolo por el cuello en la parte trasera del escenario del festival de música Once Upon A Time in LA y el cual dejó un extraño mensaje.

¿Ya presentia su muerte el rapero que fue asesinado tras ser apuñalado? Deja mensaje Tras esta muerte del rapero, el cual fue apuñalado durante un festival en Los Ángeles, se comenzó a divulgar el último mensaje que Drakeo the Ruler mandó días antes de su asesinato, en donde muchos destacaron que parecía que el cantante ya presentía lo que le iba a pasar. Y es que a través de su cuenta oficial de Instagram, el rapero publicó una fotografía en donde aparecía con una enorme sonrisa, mientras sostenía un micrófono, al pie de dicha imagen, el estadounidense colocó el siguiente mensaje: “Double crossers get crossed out” o en español: “Los traicioneros están tachados”

¿Qué habrá querido decir con su último mensaje? Y a pesar de que no se sabe a ciencia cierta el significado de este mensaje de imagen, la cual ya contiene más de 170 mil de me gusta, tiempo después se dio a conocer su lamentable asesinato, luego de que fuera apuñalado con un cuchillo en un festival de Los Ángeles. En la sección de comentarios sus miles de seguidores no dudaron en dejar un descanse en paz para al que consideran como “leyenda”, pidiendo justicia para que pronto se puedan encontrar a los culpables de su asesinato: “Oramos por ti”, “En Pas descanse Drakeo, hemos perdido a una gran leyenda”, “Descanse en paz a nuestra leyenda”.

Rapero apuñalado deja mensaje; La muerte de Drakeo The Ruller Tras este último mensaje, y retomando la información del periódico, el rapero que murió luego de ser apuñalado con un cuchillo en un festival de Los Ángeles falleció en el hospital, y de acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles y Los Ángeles Times informan que por el momento no se han realizado arrestos. Horas después de esta lamentable muerte, los organizadores del festival publicaron un mensaje a través de Twitter, en donde alertaban al público de que el festival se había cancelado: “El One Upon a Time in LA Fest termina temprano. Todas las presentaciones han terminado. Por favor diríjase a la salida más cercana”.

Suspenden festival tras la muerte del rapero apuñalado El otro comunicado en Twitter, el Departamento de Policía de Los Ángeles comentó lo siguiente, en donde revelaban lo ocurrido con Drakeo The Real, el rapero estadounidense que murió tras ser apuñalado: “Ha habido un incidente en el festival One Upon A Time in LA en el Banc of California”. Otros comunicados admitían lo sucedió detrás del escenario del festival: Hubo un altercado en la calla detrás del escenario. Por respeto a los involucrados y en coordinación con la autoridades, artistas y organizadores, decidieron no seguir con las presentaciones restantes por lo que el festival ha terminado una hora antes”.

¿Ya había sido arrestado? The Sun U.S. también rescata la información en donde afirma que fue en el año 2021 cuando el rapero, el cual fue asesinado tras recibir una apuñalada en el cuello en el festival Once Upon a Time in LA y el cual dejó un último mensaje en redes sociales, ya había sido arrestado por posesión de armas de mientras era un ex convicto. Incluso se argumenta que el arresto había sido transmitido en vivo a través de la cuenta oficial de Instagram por el mismo Drakeo The Real, el cual ocurrió mientras estaba en un Uber con su hijo pequeño. En el video se logra observar cómo la policía le pedía al cantante que bajara del auto, a lo que él sin entender, afirmaba que eso era una total locura.

Encuentran a rapero muerto en el mar En otra lamentable noticia para un rapero brasileño, el pasado 2 5 de noviembre se dio a conocer que la policía de Brasil se encontraba investigando el asesinato de un joven rapero, de 20 años, ya que su cuerpo fue encontrado flotando sobre el mar. De acuerdo con los primeros reportes que se dieron a conocer, la familia del rapero informó a las autoridades que se encontraba desaparecido desde el lunes, cuando informó que estaría en la zona costera grabando contenido para sus redes sociales. La familia, también comentó que el joven había estipulado que iría al banco a sacar efectivo y posteriormente, volvería a su casa. Él no volvió y al pasar las horas, la familia comenzó a preocuparse por dicha desaparición; según los reportes, dos sujetos lo amenazaron con subir a un automóvil y no volvieron a verlo. Archivado como: Rapero Drakeo the Ruler mandó misterioso mensaje antes de ser apuñalado

Enceuntran a Mc Black en el mar The Sun, informó que Francisco Ytalo Oliveira de Queiroz, mejor conocido como Mc Black, fue hallado en el mar después de ser asesinado. El joven, de 20 años, había avisado a su familia que estaría en la zona costera para grabar contenido y subir a sus redes sociales, pero primero estaría en el banco local para retirar efectivo. El joven rapero, no volvió a casa después de mencionar que estaría en poco tiempo; su familia comenzó a preocupase, cuando no contestó los mensajes o llamadas que hacían, por lo que fueron a buscarlo y no hallaron señales de él. Fue hasta el miércoles que las autoridades dieron con el cuerpo del joven y notificaron a los familiares. Archivado como: Rapero Drakeo the Ruler mandó misterioso mensaje antes de ser apuñalado

¿Qué pasó con el rapero? De acuerdo con medios de comunicación locales, el cantante de rap Francisco Ytalo Oliveira de Queiroz, conocido como MC Black, encontrado muerto en una playa de Fortaleza, estaba en el inicio de su carrera y tenía un canal de YouTube, donde compartía sus canciones, señaló G1. Todo parece indicar que el joven estaría bajo amenazas de muerte. Archivado como: Rapero Drakeo the Ruler mandó misterioso mensaje antes de ser apuñalado El joven, mejor conocido como MC Black, se encontraba desaparecido desde el día lunes. En un principio, pensaron que Francisco se encontraba grabando material para su canal de YouTube después de haber ido al banco, pero al ver que no contestaba las llamadas y buscarlo por la zona costera, se dieron cuenta que algo pudo haberle ocurrido por lo que acudieron a las autoridades correspondientes.

¿Qué pasó con la investigación? Las autoridades comenzaron con la búsqueda pertinente, después de que la familia notificó que el joven rapero había salido de su hogar a las ocho de la mañana, hora local, y mencionó que pasaría a sacar efectivo del banco para lograr pasar la tarde en dicha playa; pero, lo último que el joven mencionó fue que intentaría regresar a su casa antes de tiempo. Archivado como: Rapero Drakeo the Ruler mandó misterioso mensaje antes de ser apuñalado La policía, mencionó que fueron los familiares quienes iniciaron la búsqueda del joven y lograron dar con la motocicleta que conducía pero no sólo eso, sino que descubrieron una terrible verdad. De acuerdo con el testimonio de la familia, ellos aseguran que los testigos les dijeron a los miembros de la familia que vieron a dos hombres con armas que obligaban al cantante a caminar hasta un automóvil desconocido; de ahí, no volvieron a ver al joven, después se dio a conocer que le joven muró tras ser brutalmente asesinado debido a que se encontraba en “territorio rival”.