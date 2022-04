A casi una semana de que se encontrara a Debanhi, su papá, el señor Mario Escobar no ha asimilado del todo lo que sucedió y no descansará hasta hallar las respuestas al presunto homicidio de su hija, sin embargo, se encuentra siendo entrevistado por varios medios de comunicación y en uno de ellos brindó un consejo a las jovencitas… al mismo tiempo que se filtra una misteriosa publicación de la joven.

En el ‘Telediario’ de la periodista mexicana María Julia Lafuente, el papá de Debanhi, Mario Escobar, estuvo como invitado para hablar de lo más reciente del caso de su hija, pero aseguró que su versión no ha cambiado como muchas personas han querido que así sea y no descansará hasta conocer la verdad dando un consejo:

Papá de Debanhi, sigue esperando que ella entre de regreso por la puerta de su casa

Y lo más desgarrador de la entrevista vino cuando el papá de Debanhi precisó que continúa esperando que la chica entre por la puerta de regreso a su casa: “…No regreso, yo sigo esperando que regrese, yo sigo esperando que entre por esa puerta, lamentablemente ya no va a regresar, pero un papá nunca se equivoca, mucho menos una madre en decir ‘no salgas porque puede pasar algo’, eso es importante que hagan conciencia los adolescentes, no se acaben el mundo en 30 segundos porque en nuestro caso esos 30 segundos ya no llegaron…”, manifestó.

Pero ¿la gente se puso cruel con el papá de Debanhi por dejarla salir? Muchos opinaron: “Ahora se lamenta pero la joven salió a las 12 del medio día de su casa y para las 4 de la mañana el papá ni una llamada a ver donde andaba, se dio cuenta a la 10 que se levantó que no estaba su hija, el es responsable también que no se haga la víctima !!!”, “Pero nunca va a desaparecer ese peligro de morir a manos de un abusador, tengas 18, 30, 50 años aún va a ser peligroso”, “Quieran aceptarlo o no, la muerte de Debanhi se pudo evitar, desde antes que saliera de casa”, “Así es, y ojo muy importante vean bien y elijan muy bien a sus amistades.. Esas amistades de #Debhani o supuestas amigas, insistían mucho a que fuera a esa famosa fiesta y lugar no seguro”, se puede leer.