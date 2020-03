Presentan proyecto de ley que daría ciudadanía a millones de migrantes

El senador demócrata por Massachusett Ed Markey presentó este lunes un proyecto de ley, respaldado por una coalición de activistas, que busca conducir a la obtención de la ciudadanía estadounidense por parte de millones de migrantes.

La iniciativa, titulada “Ley de Nuevo Trato para los Nuevos Estadounidenses (NDNA, en inglés), cubre la asignación de fondos para programas de capacitación laboral y aprendizaje del idioma inglés, servicios legales y otras formas de asistencia para asegurar que los refugiados tengan la ayuda que necesitan cuando llegan a Estados Unidos, reseñó Efe.

“Sabemos que las familias migrantes quieren la oportunidad de contribuir a sus comunidades y de sustentarse así mismas y a sus seres queridos”, dijo Markey en una conferencia de prensa en Boston sobre el proyecto de ley que beneficiaría a migrantes.

Today, I’m proud to announce that I will be introducing the #NewDealforNewAmericans Act which provides opportunity for our immigrant and refugee brothers and sisters to not just survive in the United States, but to fully thrive. Watch live: https://t.co/7BGA7TFHRY

— Ed Markey (@SenMarkey) March 9, 2020