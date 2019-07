Página

Los conductores hispanos se contagiaron del espíritu patriótico que inunda el 4 de Julio.

El presentador de ‘Un Nuevo Día’, Héctor Sandarti, llevó su look demasiado lejos y las reacciones que provocó en las redes sociales no se hicieron esperar.

Muchos usuarios le reclamaron por celebrar con tanto esmero la fecha patria de un país que no era el suyo.

Nadie puede escapar de las celebraciones del 4 de Julio y hasta los hispanos se han contagiado del espíritu patriótico que siempre inunda estas fechas. En ‘Un Nuevo Día’, por ejemplo, los presentadores lucieron los colores de la bandera de Estados Unidos para rendir homenaje al país que los acogió en el día de su independencia. Sin embargo, el presentador de ‘Un Nuevo Día’, Héctor Sandarti, llevó su look demasiado lejos y las reacciones que provocó en las redes sociales no fueron del todo positivas.

El presentador el show matutino se vistió con un jersey y un pantalón corto cuyo estampado imitaba la bandera norteamericana. Para completar el outfit, Héctor Sandarti lució unas medias que también incluían el tricolor.

Aunque la intención del presentador, oriundo de Guatemala, fue de seguro jocosa, los seguidores del programa no se tomaron muy bien su look y muchos reclamaron por celebrar con tanto esmero la fecha patria de un país que no era el suyo.

“Da pena y lástima, ridículo”; “se le ve bien ridículo el trajecito”; “este lo que pasa es que quiere ser como Daniel Sarcos pero no le llega, es patético y a parte feo”; “puro payaso”; “no te pases, nada que ver mi querido guatemalteco”; “cómo no se viste de la bandera de su país que ni lo nombra”; “qué risa dan estos payasos, celebrando el día de la independencia se USA y siendo latinos, ridículos”, criticaron algunos en el post que compartió ‘Un Nuevo Día’.

Sin embargo, al presentador no le faltó quien lo apoyara y varios lo defendieron de los haters con comentarios a favor de su elección: “Te ves bien, disfruta los comentarios negativos”; “eso es ser agradecido”; “bellísimo, mucho carisma”; “me encanta, con sentido del humor”.

