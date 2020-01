View this post on Instagram

¡Gracias por sus oraciones! No era un solo tumor, ¡resultó que eran siete! Pero gracias a Dios, me los quitaron todos. Fue una operación larga y bastante compleja, pero muy exitosa. Tenían que mover los intestinos, pues los tumores estaban detrás de éste. Gracias a todos los que pensaron en mí y me enviaron buena vibra ❤️Además, no puedo estar más bendecido. Tengo la compañía de mi mamá y de grandes amigos que me cuidan y me consienten. ¡Gracias Dios! #Fe #Certeza #Kabbalah #Amor #Sanación