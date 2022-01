Presentador de noticias explota contra los antivacunas de covid}

Leonardo Schwebel trabaja en el noticiero Telediario de Guadalajara, Jalisco

Da tremendo mensaje en una transmisión en vivo El presentador de noticias en televisión Leonardo Schwebel, del noticiero Telediario de Guadalajara, Jalisco, en México explota con todo en plena transmisión en vivo contra todas las personas que no se han vacunado, conocidas como antivacunas, sorprendiendo a los televidentes ya que perdió totalmente la cordura, de acuerdo al portal de noticias de CNN. Fuera de control el comunicador no se guardó nada ante miles de televidentes que en ese momento veían el noticiero. El video se ha vuelto vira y hoy circula en las redes sociales muchas personas se burlan y otras lo toman muy en serio, la principal molestia del comunicólogo es que hay gente que no usa el cubrebocas a pesar de la contingencia sanitaria. PERIODISTA PIERDE CONTROL FRENTE A TELEVIDENTES El hombre desató su furia y frustración al ver tanta gente en la que que no usa o no sabe cómo utilizar el cubrebocas. Y es que no solo en ese estado sino en todos los e la república mexicana se ha registrado un aumento considerables de contagios por covid, lo cual ha motivado a una psicosis en ciertas personas, entre ellas al presentador de noticias. Es por ello, que según él, justificó su violenta y exagerada actitud frente a las cámaras, por lo que muchos lo llamaron ridículo, y otros juzgaron su forma de reaccionar ante su desesperación. En México el uso de cubrebocas es obligatorio, pero solo en una parte de Veracruz se contemplaba una multa por no usarlo, sin embargo, la aplicación de vacunas es voluntario.

En un momento de su intervención, el comunicólogo aprovechó para dar un mensaje de prevención contra el covid, pero en un instante 'explotó' contra aquellas personas que no se quieren poner la vacuna y les exigió que al menos usen el cubrebocas, ya como último llamado en caso de que persistan en su decisión de no aplicarse el biológico. De manera textual dijo lo siguiente en tono muy fuerte: "La libertad no te a derecho de fregar al prójimo, ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando al mundo. Sí, tu, antivacunas, eres un imbécil, ponte el cubrebocas", dijo Leonardo Schwebel.

Momento más tarde, luego que se viralizara y salieran a relucir las criticas, en una entrevista para CNN en español, el comunicólogo intento justificar desesperación y violenta reacción ante miles de televidentes en el noticiero, por lo que explicó sus motivos y razones para haber hecho lo que hizo. "Lo importante es que las reacciones a favor y en contra abrieron el debate, que es importante discutir el tema, porque no podemos estar esperando que se mejore si no se cambia la estrategia. Por ejemplo, en México, esta ha sido la peor semana en cuanto a contagios desde que empezó la pandemia", dijo Leonardo Schwebel.

Durante una entrevista con Ana Laura Alanís, David Medrano y Liliana Sosa para Telediario, Leonardo Schwebel, dijo: "No es una cuestión de regañar, mira, yo hice un video parecido en mis redes sociales y no pasó absolutamente nada, entonces, a veces hay que gritar para que la gente se ponga, si yo lo hubiera dicho normal: 'señor, por favor, póngase el cubrebocas se lo pido de favor', créeme que hoy no estaría aquí contigo". Entonces agregó a su explicación ya de por sí controvertida: "La idea es que no haya tantos muertos ni tantos contagios y ahora estamos viviendo la peor semana en la historia del país, entonces no sé hasta qué punto podamos entender que esto es muy grave". Para ver el video haz click aquí.

¿QUÉ SUGIERE ÉL CONTRA LOS CONTAGIOS? Pero no terminó allí su explicación, más adelante dijo: "El debate ya no es el tema de las vacunas, es el cómo le vamos a hacer para solucionar este tema y no existe un sistema adecuado para que nos estemos vacunando cada seis meses y nos estemos peleando unos con los otros". Y agregó: "En todos lados estamos viviendo en condiciones muy difíciles. No estamos hablando porque se nos ocurrió, estamos en la peor semana, entonces si a eso le suman que no estamos en un país que no da muchos resultados, pues hay que tratar de hacerlo entre nosotros para que no haya tanto contagio".

Presentador noticias explota antivacunas: LA GENTE RESPONDE A LA REACCIÓN DEL PERIODISTA Pero así como él habló, la gente tampoco se quedó callada y en la cuenta de Twitter de Telediario la gente le respondió: “Pues yo no veo el debate, solo unos merolicos repitiendo lo que dice el libreto. ¿Dónde están los especialistas, los virólogos, epidemiólogos?, etc., los que se vacunan y los que no. Los que piensan en un sentido y los que piensan en el otro sentido. Repito, no veo el debate”. “En una crisis sanitaria a nivel mundial no se debate. Las vacunas han sido siempre usadas de manera obligatoria para entrar a las escuelas o al ejército y nunca nadie se ha preguntado de dónde son las vacunas o por qué o cómo. Las vacunas funcionan cuando todos nos vacunamos”, dijo otra persona sobre lo que hizo el comunicólogo.

Otras personas criticaron el trabajo profesional del hombre: "Así es cuando la labor periodística deja de ser objetiva y se vuelve prensa rosa y chisme, dentro de poco. Yo soy antivacunas y uso cubrebocas, que vergüenza internacional para el periodismo y el espacio que presta el canal, gracias a Dios hay nuevas opciones informativas". Uno más le tundió por su reacción: "Se comporta de manera irreflexiva, y trato miserable. Ese estilo tan suyo le hace popular por la manera de pasar la nota, seguro desconoce las estadísticas que se gestan en el mundo, así como voces especialistas que demuestran el mito, pero grita en vez de investigar".

LE RECRIMINAN SU TEMOR Sin embargo, unos más le recriminaron su temor: "¿Ya está vacunado no? ¿A qué le tiene miedo? No se enoje con los que no se ponen cubrebocas. Enójese con quién le dijo que con el pinchazo ya no se iba a enfermar, luego que si, pero que no más poquito, y ahora necesita más pinchazos". Pocos lo apoyaron: "Y tiene toda la razón precisamente hoy que fui al IMSS 171 de Guadalajara está saturado de pendejos con COVID ,de gente que va a hacerse la prueba para el COVID y que también van por incapacidad por COVID filas larguísimas es un desmadre".