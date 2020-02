View this post on Instagram

Hace 51 años estos seres se dieron el SÍ y gracias a Dios, ha sido para toda la vida. Mi padre y mi madre son el mejor ejemplo de amor en el mundo. Son el uno para el otro. Se aman, se comprenden, se toleran, se respetan, se cuidan, se protegen. Amores de los que poco se ven hoy en día. Han estado en las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. El amor no es contar los años, sino que los años cuenten. Ustedes lo han conseguido y nosotros como sus hijos y sus nietos estamos muy orgullosos. ¡Feliz 51 Aniversario de Bodas!