“Nuestro distrito, así como otros distritos escolares de todo el país, han visto un aumento de las amenazas escolares que circulan en varias plataformas de medios sociales. Actualmente hay un vídeo que se está compartiendo a nivel nacional en TikTok amenazando con la violencia en las escuelas el viernes 17 de diciembre. Si bien esta amenaza no se originó a nivel local y no es ni presencia de las fuerzas del orden en nuestras escuelas. Los administradores y el personal del distrito también tendrán una mayor vigilancia . Garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y el personal son nuestras principales prioridades.”, anunció el distrito de Broward. Archivado como: Presencia policial escuelas Florida

Presencia policial escuelas Florida: ¿Hubo un detenido?

Aunque, en un principio se consideró que eran amenazas sin fundamento las autoridades sorprendieron esta mañana de viernes cuando hubo un arresto, en una de las escuelas de Florida. Un joven, de 16 años traía consigo un arma de fuego e intentó ingresar en la escuela secundaria en Miramar; el arma se encontraba en una pequeña bolsa, que cargaba dentro de su mochila.

El joven de la escuela secundaria Miramar fue detenido y registrado por su comportamiento y por llevar una pequeña bolsa que no estaba permitida debido a las pruebas en las aulas el viernes, dijo la portavoz de la policía de Miramar, Tania Rues y señaló The Associated Press. Hasta el momento, no se han registrado más arrestos. Archivado como: Presencia policial escuelas Florida