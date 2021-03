La extraña página del sitio, por lo demás muy serio, se publicó en mayo de 2011 después de que el jefe de comunicaciones de los CDC se preocupara por el alcance de la agencia y decidiera que las primeras publicaciones de la agencia en Twitter y Facebook deberían ser divertidas.

“Estábamos hablando de la temporada de huracanes, que comienza el 1 de junio. Pienso en la temporada de huracanes, y publicamos los mismos mensajes todos los años, y me pregunto si la gente ve esos mensajes”, dijo el representante de los CDC, Dave Daigle, a The Atlantic en ese momento. “Tenemos un gran mensaje aquí sobre la preparación, y no tengo que decirles que la preparación y la salud pública no son los temas más atractivos”.

La página resultó tan popular que triplicó el tráfico al sitio de los CDC y colapsó su servidor.

Los preparadores de zombis reales, sin embargo, fueron críticos con el consejo de los CDC, diciendo que se quedó corto de una manera específica.

