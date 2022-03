Preocupa la salud mental de Putin, aseguran presenta signos de locura

Sin embargo, los expertos aseguran que el Putin de ahora se encuentra frustrado porque las tropas rusas no han logrado sus objetivos desde que les ordenó invadir Ucrania hace ya seis días. Las inquietudes sobre la salud mental del presidente ruso se han disparado en los últimos días, ¿Está enfermo?

Rubio agregó que “sería un error suponer que este Putin reaccionaría de la misma manera que lo habría hecho hace 5 años”. En efecto, Putin siempre ha sido catalogado como frío y calculador, capaz de infundir temor porque no muestra emociones y ejecuta sus planes con total efectividad.

Los reportes de inteligencia aseguran que el carácter de Putin es inestable y es que no son habituales los cambios de comportamiento y los episodios de rabia hacia subordinados que ha sufrido recientemente el presidente ruso, según dijeron fuentes oficiales a la cadena NBC.

¿Cómo lo afectó la pandemia?

La teoría de algunos es que el aislamiento debido a la pandemia por Covid-19 ha terminado por afectar su claridad. John Brennan, quien fuera director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), dijo: “Ya no es el dictador de sangre fría y claridad mental que era en 2008”.

El senador por Virginia, Mark Warner, quien preside el comité de Inteligencia de la Cámara Alta de EE.UU., comentó: “Se ha aislado, ya no está mucho tiempo en el Kremlin. Cada vez recibe menos información, y la que recibe proviene de sicofantes”. La situación se torna realmente peligrosa, hasta el punto en que el senador confiesa: “Me preocupa que esté contra la pared. Me preocupa que no tenga una salida fácil”.