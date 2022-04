La mamá de Alejandra Guzmán se encontraba hablando con el programa ‘De Primera Mano’, transmitido por Imagen Tv, sobre su nueva producción. Se trata de la obra de teatro llamada “Caperucita, ¿Qué onda con tu abuelita?”, fue en ese momento que la actriz comenzó a hablar incoherencias que no tenía nada que ver con lo que le estaba preguntando.

Fue a través del portal de la revista People en Español donde se informó que de nueva cuenta la salud de doña Silvia Pinal ha encendido las alarmas, pues fue captada algo desorientada, por lo que los reporteros trataron de justificar su comportamiento, pero era evidente que la también empresaria no estaba para nada concentrada en la entrevista.

Zepeda le pregunto a la gran artista que como se encontraba, pero la primera actriz no respondió, su distracción se centró en unos papeles que tenía en la mano, la reportera del programa ‘De Primera Mano’ trató de justificar que fue ignorada por la primera actriz y dijo: “Es que ella sigue ensayando, le dijimos que hiciera un enlace, pero aquí esta ella ensayando”, pero Silvia Pinal continuaba sin prestar atención. Archivado como: Preocupa salud Silvia Pinal.

La entrevista comenzó con un enlace del programa ‘De Primera Mano’ con la reportera Mariana Zepeda, quien se encontraba con la actriz Silvia Pinal y el productor de la obra Carlos Ignacio: “Hoy me encuentro con una gran mujer, una gran persona, con la gran diva de oro del cine mexicano”, inicia la entrevista.

La reportera, Mariana Zepeda, después de ser ignorada por la primera actriz Silvia Pinal volvió a preguntarle acerca de cómo se encontraba y esta vez Pinal sí respondió, “Y tú ya no debes de hacer mira no más que colorada estás”, contestó la mamá de la ‘Reina del Rock’ mientras leía el guión de la obra.

La reportera Mariana Zepeda, ya le había dejado de preguntar cosas a Silvia Pinal, pero la actriz de 90 años continuaba leyendo su libreto como si no hubiera nada más a su alrededor, decía que la entrevista le daba igual ya que no estaba poniendo atención mientras seguía ensayando: “Julián, pero ahora si ya hizo la promesa”.

El actor Carlos Ignacio, que también es productor de la obra “Caperucita, ¿Qué onda con tu abuelita?” trató de aligerar el momento de la entrevista diciendo: “Ella quiere seguir ensayando”, para no hacer quedar mal a Silvia Pinal ante la transmisión en vivo diciendo cosas fuera de lugar.

“Ya me quitaron el papel” fue lo que dijo la primera actriz y desató las risas entre todos los asistentes de la habitación. Para tratar de justificar el comportamiento dijeron que no podía hablar mucho porque se encontraba enferma y dicho eso Silvia Final comenzó a toser. Archivado como: Preocupa salud Silvia Pinal.

Mariana Zepeda al ver que no tenía respuesta de la actriz Silvia Pinal, ya que estaba comportándose como demente, decidió preguntarle al actor Carlos Ignacio si esta obra sería la última de la actriz de 90 años, y él a pesar de lo que estaban viviendo decidió responder: “Esperemos que la señora Pinal tenga mucho espacio más en teatro”.

“Deberían de avergonzarse”, reaccionan los internautas

El vídeo fue subido al canal de YouTube del programa anteriormente mencionado por lo que en la caja de comentarios se encontraban algunos que pedían que borraran la entrevista ya que era una falta de respeto hacia la actriz Silvia Pinal, y algunos otros comentarios ya la tachaban de “anciana demente” por su comportamiento y algunos lamentaban su condición.

“Qué pena ajena. Deberían de bajar este video por respeto a alguien mayor que evidentemente no está en sus cinco sentidos. Qué vergüenza la familia que la manda a trabajar en ese estado.”, “Me dio mucha pena la Sra. Silvia Pinal su mente divagaba, ella ya está para descansar, su familia la tuvo que proteger, no exponerla a tan lamentable entrevista, y a la obra, además ella es un icono del cine mexicano de la época de oro por lo que su carrera no debe ser demeritada”, se puede leer en redes. Archivado como: Preocupa salud Silvia Pinal.